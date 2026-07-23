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▲固多多RC開口防裂元件導入拓樸優化及多方向受力設計，提升結構受力表現。（圖／固多多提供）

近年來，台灣營建業持續面臨缺工、工資上漲及技術人力斷層等挑戰，工程品質管理的重要性也日益受到重視。尤其在RC（鋼筋混凝土）建築開口角隅補強施工中，傳統作法高度依賴現場施工人員的經驗與判斷，一旦施工條件或人員經驗不同，便可能影響施工品質的一致性。在工程實務上，傳統RC窗角補強多採斜向鋼筋配置方式，其施工品質與鋼筋位置、錨定長度、保護層厚度及現場施作精度密切相關。隨著工期縮短、工班流動率提高，如何降低人為差異、提升施工一致性，已逐漸成為營造管理的重要課題。因應這項趨勢，近年來已有部分業者將RC開口補強朝向產品化與標準化發展。其中，專注於RC開口防裂技術的固多多，推出第11代(已獲中華民國發明專利)窗角結構壁面防裂元件，透過發明專利結構設計，將部分過去仰賴現場經驗的施工內容轉化為標準化工序，協助提升施工效率與品質一致性。固多多第11代產品導入拓樸優化（Topology Optimization）、多方向受力分散、大圓角過渡及側向錨定補強等設計概念，希望改善RC開口角隅局部應力集中問題，提升元件與混凝土間的受力表現，作為結構防裂工法的輔助方案。工程管理人士認為，標準化並非取代施工技術，而是透過產品設計降低施工變異，讓不同工班、不同工地皆能依循相同工序完成施作，有助於提升工程品質的一致性，也能降低因施工誤差造成返工與後續修繕的風險。固多多指出，截至目前，全台已有超過1,200個工程案場採用固多多這項產品，客戶回購率約七成。隨著營建產業持續朝向施工標準化與品質管理發展，相關產品與工法的應用也可望逐步受到更多工程單位關注。