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BWF超級1000系列中國羽球公開賽今（23）日進行男單16強賽，台灣2大將都傳來捷報。「台灣一哥」周天成以21：13、21：15擊敗日本名將奈良岡功大，順利挺進8強，也一掃近期對戰2連敗陰霾。稍早登場的「左手重砲」林俊易同樣直落二力退法國好手波波夫（Christo Popov），與周天成攜手晉級8強。世界排名第6的周天成本季狀態起伏不小，雖然曾在亞洲羽球錦標賽摘下銅牌，但也出現多站賽事首輪止步的情況。本週來到中國公開賽首輪先以直落二擊敗加拿大選手楊燦，順利晉級16強。面對世界排名第10的奈良岡功大，周天成雖然生涯對戰原本握有優勢，但近期已吞下對戰2連敗。此役他從開局便展現積極攻勢，首局在7：7平手後逐漸拉開差距，最終以21：13先下一城。第二局周天成一度建立5分領先優勢，雖然被奈良岡功大追平甚至短暫超前，但他在12：13落後時穩住陣腳，連續搶下關鍵分數重新掌握比賽節奏，最後再以21：15收下勝利，終止對戰2連敗，也拿下生涯對奈良岡功大的第6勝。闖進8強後，周天成下一戰將迎戰地主、中國世界球王石宇奇。雙方過去交手20次，周天成以5勝15敗居於劣勢。另一場16強賽，世界排名第13的林俊易迎戰世界第5的法國好手波波夫（Christo Popov）。林俊易首局雖遭遇拉鋸戰，但關鍵時刻連續搶分，以21：18率先拿下；第二局則逐漸掌握主動權，以21：13再下一城，直落二晉級8強。周天成與林俊易的8強戰皆於明日登場，兩人同時表訂於上午10點登場。