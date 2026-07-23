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索資爭議延燒 簡舒培喊「監督透明」反擊質疑

郭正亮曝政治盤算：簡舒培要搶「北市議員最高票」

對標王世堅？郭正亮：簡舒培樹立「打蔣」政治招牌

民進黨台北市議員簡舒培近日陷入輿論風暴，先遭台北市長蔣萬安批評為「索資佛地魔」，又被匿名公務員爆料曾要求一天內處理20萬筆資料，近日更傳出她向北市府索取各機關近5年影印紙採購資料，引發朝野激烈交鋒。對此，前立委郭正亮分析，簡舒培此舉恐不只是議會監督，而是在強化自身「打蔣第一品牌」形象，甚至可能瞄準民進黨台北市議員最高票寶座。面對外界質疑，簡舒培22日受訪時表示，對於市府公開議員索資內容並不反對，若真的害怕被檢視，就不會參與推動設立「議員索資公開平台」。她強調，索資公開本來就是讓市民了解民代向政府要求哪些資料，以及政府如何回應，透明化並不是問題。簡舒培指出，台北市議會早已全面電子化，過去她擔任議員助理時，議會審查預算時經常收到大量紙本資料，甚至堆成「一座小山」，但如今相關資料多已改為電子檔。她也回應外界質疑「一次索資100萬張紙」的說法，認為真正值得關注的是，北市府各機關每年使用多少紙張，是否有人假借「議員索資」名義浪費公帑，這些都應該接受監督。民進黨團18位市議員已共同連署提案，要求北市府建置「議員索資公開平台」，讓所有索資內容及市府回覆全面公開。簡舒培也強調，民主社會最怕的不是公開，而是片段公開；最怕的不是透明，而是選擇性透明。唯有完整公開，才能避免斷章取義、避免造謠，也才能真正落實開放政府。郭正亮22日在網路節目《綠也掀桌》中表示，簡舒培一路以來的問政風格「始終如一」，因此此次陷入索資爭議，他並不感到意外。郭正亮指出，近期社民黨台北市議員苗博雅聲量相對降低，外界因此出現一種看法，認為簡舒培可能正在爭取民進黨台北市議員最高票的地位。郭正亮直言，民進黨在大安、文山選區的支持度約在3成左右，但簡舒培因長期與藍營政治人物交鋒，累積高度曝光度。他表示，自己認識該區的綠營支持者，不少人對其他民進黨市議員叫不出名字，大多只認識簡舒培，這也代表她在選區內已建立明確形象。郭正亮進一步提到，簡舒培目前正在塑造「打蔣第一品牌」，這樣的政治定位，讓他聯想到民進黨前立委王世堅在台北市議會時期的角色。他分析，王世堅當年主要攻防對象是時任台北市長柯文哲，透過強烈質疑與高曝光度建立個人政治特色；而如今簡舒培面對的對手則是蔣萬安。「只是王世堅運氣好，剛好因當選立委而離開市議會。」郭正亮指出，蔣萬安與柯文哲政治風格不同，市政爭議相對較少，否則王世堅現階段在市議會可能也會不知道該怎麼辦。至於簡舒培是否能複製王世堅當年的政治效果，仍有待觀察。