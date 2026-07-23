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▲中華女足名列女足分組第二檔，本屆賽事3個小組共取8隊晉級，首場小組賽將於9月14日登場。（圖／中華足協提供）

2026愛知名古屋亞運將於9月19日開幕，足球賽事則提前於9月14日點燃戰火。女足分組抽籤結果今（23）日出爐，中華女足被分在E組，將與地主兼衛冕軍日本，以及越南、泰國交手，想要搶進8強，從小組賽開始便沒有輕鬆空間。本屆亞運女足共有12支隊伍參賽，依照2026年澳洲女子亞洲盃最終排名分檔。中華女足名列第二檔，同檔球隊還有北韓及菲律賓，最終被抽進E組，與日本、越南及泰國同組。其中日本不僅擁有地主優勢，也是上屆亞運女足金牌得主；越南與泰國長期在東南亞保持競爭力，使E組形成實力相當集中的局面。中華女足若要爭取晉級，面對越南、泰國的比賽將格外關鍵。本屆賽制分為3個小組，每組4隊進行單循環賽，各組前兩名直接晉級，另外再取成績最好的兩支第三名球隊，共8隊進入淘汰賽。中華女足預計於9月14日展開首場小組賽。由於第三名仍有晉級機會，除了積分之外，得失球差與進球數也可能成為比較依據。面對日本時如何降低失球，對越南、泰國能否取得足夠積分，都將直接左右中華女足的8強門票。中華女足過去在亞運的最佳成績，是1994年廣島亞運銅牌；近年最佳成績則為2018年雅加達亞運第4名。本屆將由比利時籍總教練德維爾德（Patrick De Wilde）領軍，希望重新挑戰頒獎台。代表隊成員包括王郁婷、劉穎嘉、程思瑜、陳英惠、若林美里、張季蘭、蘇芯芸、林欣卉、黃可欣、蕭雅瑄、潘彥昕、許翊筠、松永早姬、吳愷晴、曾筠晴、全子宇、田中麻帆、陳妗文、何家瑄、劉于喬、蘇育萱、陳昱嫀及廖婕甯。