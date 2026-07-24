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▲更生人林瑞琪花了20年戰勝毒癮，在長照產業服務邁入第10年，現職為督導，林瑞琪向NOWNEWS娓娓道來他的戒毒之路。（圖／記者王郁勳攝）

▲更生人李敦豪（左）在父親的鼓勵下，接受戒毒村的治療，最終脫離「毒海」，他目前是一名機場接送司機。（圖／記者王郁勳攝）

▲NOWNEWS採訪團隊，直擊新店戒治所收容人上課情況。（圖／記者王郁勳攝）

▲NOWNEWS採訪團隊，直擊新店戒治所內收容人上課抄寫佛經。（圖／記者王郁勳攝）

▲NOWNEWS採訪團隊，直擊新店戒治所收容人上課情況。（圖／記者王郁勳攝）

毒駕零容忍！今（2026）年6月18日，行政院因應毒駕氾濫，修法將依托咪酯列為一級毒品，運輸、販賣等最重處死刑。前端緝毒祭鐵腕，後端戒毒更是重要，NOWNEWS盤點我國戒毒制度，仍有缺失待解。今（2026）年5月24日，新北市一名王姓駕駛，大白天毒駕行駛於中和景平路上，王男因精神恍惚先撞上分隔島後，再度衝向機車待轉區的林姓姐妹，導致一死一重傷，王男毒品快篩呈陽性，警方在王男車上搜出依托咪酯煙彈，檢方訊後依過失致死罪嫌收押禁見。類似的毒駕事故，幾乎天天在電視新聞上演。根據警政署統計，2026年1月至5月，移送毒駕為6730件，與去年同期2399件相比增加2.8倍，對照2021年43件，暴增156倍。其中依托咪酯查獲量迅速攀升，警政署統計，2024年8月至2026年4月，破獲毒品分工廠1256處、毒犯2.1萬人次及查扣依托咪酯煙油粉末約849.5公斤，可製成850萬顆喪屍煙彈。這也迫使行政院在短短3年內，將依托咪酯修法從三級列為一級毒品，販賣、製造等最高可處死刑。同時提高毒駕刑責，例如吊銷駕照等。政府對於緝毒修法大破大立，但施行28年的戒毒矯正制度卻效果有限，NOWNEWS採訪法務部編審、法學者及從戒治所畢業的更生人現身說法，解析如何改善缺失。試想一下，一位藥癮者，要花多久時間走回正途？更生人林瑞琪花了20年戰勝毒癮，在長照產業服務邁入第10年，現職為督導，林瑞琪向NOWNEWS娓娓道來他的戒毒之路。一場麻將邀約，好奇心使然誤入歧途。當年22歲的林瑞琪創業開工程材料行當老闆，跟朋友打牌意外染毒，人生反覆進出監所，其中長達12年在獄中度過。對他來說，觀察勒戒與強制戒治似乎幫助有限，最後是靠宗教團體陪伴下，與逝去親人的痛，才讓他決心戒毒；林瑞琪時常受邀回戒治所分享自己戒毒故事，盼能激勵監所內的「同學」們。另一位更生人李敦豪，則是28歲那年，誤信一位大哥慫恿投資開酒店，誆稱可分潤，他向家人借款一百萬最後血本無歸，酒店營收根本沒有他的份，在財務與人情雙重壓力下，踏上吸毒這條不歸路。最後一次離開戒治所是2023年，當時在父母的鼓勵下，他接受戒毒村的治療，最終脫離「毒海」，他目前是一名機場接送司機。李敦豪回憶，戒治所內的課程，大家都在發呆混時間，唯一有幫助的是與心理師晤談，卸下心防後，他感受自己被關心、接納，才敢吐露心事。從上述兩位案例凸顯出藥癮者再犯率高、戒毒制度成效有限。根據法務部2020年資料顯示，我國2016年至2020年施用一二級毒品判決有罪者，具吸毒前科比率分別超逾95%及83%，再犯比率偏高。2013年《毒品防制及戒治成效評估之研究》指出，戒毒工作是一種高投資、低成效的行業，單一治療方式戒治可能性低，當時建議，社會資源應及早進入藥癮者家庭，給予相關支持。法務部矯正署編審郭適維接受NOWNEWS專訪指出，我國1998年創設「觀察勒戒」與「強制戒治」，將施用毒品者關在監獄中，隔絕生理與心理上對毒品的依賴。直到2017年，政府推動「新世代反毒策略行動綱領」，將毒品施用者當作「病人」看待，由檢察官緩起訴後，分流至「社區處遇」，例如醫院戒治門診或地方毒品危害防制中心（簡稱毒防中心）接受治療。從數據來看，藥癮者緩起訴分流後，確實讓監獄人數大幅下降。郭適維拿出數據指出，自2016年至2025年底，監獄中受刑人「施用毒品罪」人數從2.8萬人，減少至1.5萬人。不過戒治課程與資源卻長期受限輔導人力有限，光靠矯正機關戒毒成效並不明顯。無論勒戒或戒治這類「圍牆內」的矯正制度，困境在於受刑人都是非自願進來，政府相關課程安排成效自然大打折扣。NOWNEWS直擊新店戒治所的課程，台上老師認真授課，台下同學抄心經，或是趴在桌上休息。監所內空間設計頗具「人味」，將冷冰冰鐵製桌椅換上暖色系沙發，盼讓同學與心理師或社工晤談時，更容易卸下心防。近10年來，我國戒毒制度重心轉向「圍牆外」的資源，除了將毒防中心的督導部會，由法務改為衛福部，預算更大幅提升，從8千多萬增至2.2億，2026年預算更達4.6億，透過社區資源布建，讓藥癮者在監所內，就能接觸毒防中心等相關管道，出監所當天就能銜接社區支援，達到日本「貫穿式保護」，意即藥癮者持續被追蹤關注，直到順利重返社會。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎分析，關於我國監所戒毒再犯率高達9成，原因在於受刑人出監所後，難免被社會貼上標籤，工作不順利，同時缺乏家人支持，在「內憂外患」處境下，再度施用毒品；因此他指出收容人出監所後，毒防中心相關銜接資源要能儘快接觸他們，尤其是對藥癮者的家人支持，往往是戒毒與否的關鍵。要讓我國監所內戒毒制度更趨完善，法務部矯正署編審郭適維提出兩大建議，首先是把人力補齊，今（2026）年已向行政院爭取100名心理社工人力。其次是對於宣導社會大眾對藥癮者的標籤，可效仿新加坡或泰國的「黃絲帶計畫」，系統性活動大力接納更生人，接納他們重返社會。