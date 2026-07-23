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暑假衝一波台中海線！「2026台中清水走走藝術季」熱鬧開展，今年不只高美濕地好看，連荒廢的「魚寮古厝」結合弘光科技大學海線創生USR計畫，注入藝術靈魂，打造出 8 件精采裝置藝術與超萌互動作品。展期只到 8 月 2 日，想體驗不一樣的海口風情千萬別錯過。文化局表示，今年藝術季主打「現地創作」，邀請藝術家深入在地生活。於「李萬居爺爺土埆厝」展出的作品「海風佮王船」，由清水在地藝術家吳芊頤打造，以文興宮王船信仰為靈感，結合海洋文化與居民記憶，透過光影與色彩拼貼，將百年地方故事轉化為具現代感的光影藝術。藝術家林建志則將高美濕地代表性物種，招潮蟹、彈塗魚與黑嘴鷗，化身為巨型積木裝置「高美三小寶」。逗趣可愛的角色陣列於老屋前草地，更開放大小朋友現場動手拼組，讓民眾在遊戲與體驗中，自然融入生態保育觀念。高美觀光文化促進會總幹事黃信仁感性表示，這次合作讓傳統與現代精采對話，成功「讓居民走出來、遊客走進來」。此外，策展團隊更對展區進行指標「再設計」，將原本雜亂的廁所指標統一融入藝術視覺，活動結束後將永久留存，持續服務造訪當地的旅客。