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▲《永劫無間》項目以中國選手實力最強，我國代表隊實力在中游左右，選手陳尚億自評有機會奪牌。（圖／記者黃建霖攝）

▲今天運動部長李洋也有到場勉勵選手，他透露這次亞運電競我國總共參賽7個項目、總共40位選手。（圖／記者黃建霖攝）

2026年愛知-名古屋亞運即將登場，中華代表隊本屆將派出40位選手出戰7個電競項目，力拚突破上屆2銀2銅的奪牌佳績。運動部長李洋今日親臨嘉勉儀式為選手打氣，期許國內電競運動與產業能持續蓬勃發展；今日《永劫無間》代表隊前來接受嘉勉，我國該項目實力不錯，其中女子隊員葉芝妤為我國亞運第一位女性電子競技運動員，很具意義。她受訪笑說自己只是喜歡打遊戲，也不知為何突然就打到這裡來了，對於亞運參戰感到既新鮮又緊張。這次亞運比賽在名古屋進行，根據協會表示大部分項目集訓都會在高雄正修科大進行，但《英雄聯盟》等少部分項目會在北部進行。而人氣最高的《英雄聯盟》因為部分選手還有聯賽，所以會等到9月才開始集訓，大約兩周後就隨代表隊飛往日本參賽。本屆亞運電競項目規模較杭州亞運更大，共設有11個比賽項目，包括《英雄聯盟》、《快打旋風6》、《王者榮耀》、《永劫無間》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》、《eFootball》、《跑車浪漫旅7》、《魔法氣泡eSports》、《夢三國》及《無盡對決》。上一屆我國奪得2銀、2銅項目，本屆希望能突破接機。2026年愛知-名古屋亞運中華台北代表隊在《永劫無間》電競項目選拔中，由柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩與葉芝妤等選手組成代表隊，教練為莊柏宏，已在新加坡資格賽以全勝戰績晉級正賽。《永劫無間》項目以中國選手實力最強，我國代表隊選手陳尚億自評有機會奪牌，其他的強隊還有印尼、泰國和越南，我國應該和泰國實力最為接近，若發揮出色或許有望摘下獎牌。教練莊柏宏則表示，目前相關賽程還沒出來，要等到八月才知道。選手們還沒有在賽會場館適應過設備，該項目大約9月24日就會進行比賽，所以備戰時間很緊。身為本屆唯一女隊員的葉芝妤談起亞運版本的《永劫無間》競賽方式時說：「我們會在一個場地裡面進行3v3，一隊對打一隊，然後都是三個人。一般的話還要搜東西之類的，亞運版本的話就是直接對打。」「大家比較常聽到的、會知道的是《PUBG》（絕地求生），那《永劫無間》跟《PUBG》很像，都是大逃殺模式，大家都要搜東西然後打架；不一樣的是《永劫無間》是近戰冷兵器、有刀，然後也有遠程兵器這樣。」葉芝妤表示，「角色的技能其實差蠻多的，可能會有幾個角色的技能搭配很重要，兩個在一起會造成很好的效果。兵器的話因為還有魂玉的關係，所以兵器也會在三排裡面差很多。」葉芝妤從小受到父親的影響而開始接觸遊戲，最初跟著父親一同遊玩《CSO絕對武力》等FPS與RPG類型的作品。後來她因為喜愛大逃殺類型的遊戲，偶然看見廣告而接觸了《永劫無間》。相較於過去曾嘗試過的《Apex》，她更鍾情於《永劫無間》精緻的角色設計與高自由度的捏臉系統，讓她能操作自己精心打造的亮麗角色在戰場上對決。沒想到當初單純因為覺得好玩而持續投入，卻意外讓她開啟了電競國手之路。身為我國史上第1位亞運電競女性選手，葉芝妤坦言這一切發生得十分突然，她笑稱自己「只是打遊戲，也不知道為什麼會突然跑到這裡來」。面對即將代表國家出國征戰的初體驗，她表示過去雖然未曾特別關注過亞運賽事，但對於能站上這個讓許多人看見的國際舞台感到既新鮮又緊張。談及作為女選手與男性隊友在遊戲溝通上的磨合與適應，葉芝妤也點出了彼此之間有趣的差異。她觀察到男選手在激戰時往往比較熱情，經常會在比賽中激動大喊，而她自己在戰鬥時則相對顯得冷靜許多。今天運動部長李洋也有到場勉勵選手，他透露這次亞運電競我國總共參賽7個項目、總共40位選手。我們希望說在今年的成績，能夠在我們運動部的支持以及協會的努力之下，未來不管是電競運動還是電競產業，我們都希望可以越來越發展得更好。」