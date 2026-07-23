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▲《婚姻之後》目前演到第6集，李尚熙正式亮相。（圖／Disney+）

韓國演員李尚熙今年才憑藉Netflix《鐵拳教育》中暖心班導鄭善英一角爆紅，沒想到才隔1個月再出演話題黑馬劇《婚姻之後》，飾演變態殺人魔盧萬喜（金大明 飾）的妻子金景愛。她表面溫柔無害，實際卻是比丈夫更令人發毛的瘋狂角色，不僅假扮受害者陪人質聊天，甚至能在餐桌上若無其事討論冰箱裡的人肉，反差演技嚇壞觀眾，紛紛驚呼：「《鐵拳教育》老師不當，跑去當瘋子了！」《婚姻之後》自本月4日開播以來，李尚熙前5集始終沒有露臉，只透過聲音登場，假裝自己也是受害者，在密室另一頭陪遭綁架的高世允（李雪 飾）聊天，讓觀眾誤以為她同是被囚禁的人。直到7月19日播出的第6集，高世允好不容易逃出生天，以為被熱心民眾救上車，沒想到開車的人竟是準備回家的盧萬喜妻子金景愛，而她一開口，熟悉的聲音瞬間讓高世允臉色大變，也揭曉她才是真正藏得最深反派角色。李尚熙飾演的金景愛不只是殺人魔的妻子，更像是整個犯罪計畫的掌控者，只要她沒有點頭，盧萬喜就不能動手殺人。劇中她總是帶著親切笑容，能神態自若的在餐桌上聊著冷凍庫裡的人肉，皮笑肉不笑的模樣比盧萬喜還要令人毛骨悚然，許多觀眾也直呼，她的壓迫感完全蓋過殺人魔本人。事實上，李尚熙今年才因《鐵拳教育》第3集飾演韓芮梨班導鄭善英，以溫暖、堅定形象深植人心，如今短短1個月就搖身一變，演出比殺人魔更瘋狂、更難以捉摸的角色，精湛演技讓不少觀眾一開始認不出來，紛紛留言：「她是《鐵拳教育》那個老師？」、「老師不當改當瘋子」、「完全是兩個人，演技太可怕了」。《婚姻之後》是KBS每週六、日晚間播出的週末韓劇，海外則由Disney+獨家上架。故事先以醫師姜泰柱（南宮珉 飾）與妻子高世允（李雪 飾）婚姻瀕臨破裂、準備離婚之際，高世允卻突然遭到綁架，姜泰柱為了救回妻子，被迫與喪心病狂的罪犯展開生死鬥智，沒想到隨著案情深入，他反而因種種證據成為警方鎖定的頭號嫌疑犯，只能一邊追查妻子下落，一邊在層層謊言與陰謀中找出真正凶手。