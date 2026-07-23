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公費莫德納剩44.3萬劑 Novavax庫存僅4000劑

國內新冠疫情進入流行期，也預期持續上升。對於新冠疫苗，疾管署今（23）日提醒，公費接種的Novavax廠牌僅剩4000劑庫存，效期只到7月31日。另外莫德納則有44.3萬劑，效期至今年9月底。疾管署呼籲，高風險族群尚未接種者，應盡快施打，降低重症、死亡風險。疾管署副署長曾淑慧提及，新冠疫情進入流行期，第28週(7/12-7/18)門急診就診計4766人次，較前7日(7/5-7/11)上升66.5%；而上週(7/14-7/20)新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。曾淑慧提到，臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括「喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛」等。極少數個案出現暫時性嗅覺或味覺喪失與遲鈍。曾淑慧說，預估未來幾週疫情仍會繼續上升，預計8月中下旬會達到高峰，健保急門診就診約5萬人次。莫德納新冠疫苗仍有約44.3萬劑且效期至今年9月底，可持續提供，但Novavax新冠疫苗全國庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，有接種Novavax新冠疫苗需求民眾請把握機會儘速接種。曾淑慧說，滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna疫苗(單劑型排掉半劑量後接種剩餘0.25mL劑量使用)。曾淑慧表示，近一週施打第一劑約1500多劑、第二劑約1000劑；單週接種約2500劑。疾管署署長羅一鈞先前曾表示，今年秋季將採購240萬劑新冠疫苗，莫德納約220萬劑、Novavax疫苗約20萬劑，皆會採用最新疫苗株，預計10月1日和流感疫苗一起針對高風險對象2階段開打。疾管署呼籲，65歲以上長者為感染後併發重症或死亡的高風險族群，提醒 65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月(180天)，應趕快再接種第2劑，以增強保護力，降低重症或死亡發生風險。