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▲平價鐵板燒成為韓國旅客必吃清單，不少韓國旅客會特地到台北101美食街凱林鐵板燒用餐。（示意圖／翻攝自《Unsplash》）

▲「臻品月餅禮盒」嚴選花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻與黑金菠蘿蛋黃酥等細緻糕點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「御藏香檳禮盒」全台限量1001盒，內含法式香檳、德國水晶酒杯與瑞士頂級巧克力。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「台北101中秋月餅精選月餅禮盒」原價980元、早鳥價833元。（圖／記者鍾怡婷攝）

鹹蛋黃與濃郁奶皇完美融合，鹹香與奶韻層層堆疊；「烏金月華燒」 則承襲八十年台式漢餅工藝，以九分內餡、 一分餅皮的黃金比例呈現， 烏魚子的鹹香與奶油餅香交織出豐富層次， 是其他品牌無法複製的獨家口感，並搭配2款與在地老師傅共同研發的茶，為禮盒增添多元風格。



▲2026中秋限定禮盒「烏金鏡月之禮」，禮盒內容可依據口味選配為6入或8入，每盒售價980元至1680元不等。（圖／業者提供）

台北101不只是國內熱門地標，更是國際旅客來台必訪景點。台北101今（23）日表示，今年上半年外國旅客消費持續成長，其中韓國旅客已躍居最大客源，日本則退居第三；此外，受惠於全球精品市場升溫及台灣消費力回溫，珠寶、腕錶等高單價商品買氣暢旺，商場營業額較去年同期成長約2%再創新高。台北101表示，在國際旅客方面今年韓國旅客成長最明顯，佔來店數3成，目前已成為台北101最大客源，其次為歐美旅客佔2成，日本則排名第三。台北101分析，韓國近年掀起「台灣感性」熱潮，不少年輕族群會組團造訪台灣，除了喜歡體驗台灣文化，也特別熱愛美食，除了鼎泰豐外，平價鐵板燒成為韓國旅客必吃清單，不少韓國旅客會特地到台北101美食街凱林鐵板燒用餐。值得注意的是，歐美旅客消費能力相當驚人，平均客單價比其他國籍旅客高出約3至5成，成為精品消費的重要客群；台灣本地消費力同樣穩健，也是高端精品的重要支撐。台北101也提到，2026上半年珠寶、腕錶等高端精品銷售表現亮眼，隨著消費者對於「硬奢」（Hard Luxury）保值、收藏價值的認知日益普及，帶動高單價商品需求升溫。全球硬奢市場今年前3個月約成長2成，台灣市場也受惠於股市及整體經濟表現，消費力道明顯回溫。台北101指出，今年整體消費力道較往年成長，高單價商品成交件數增加，商場整體營業額較去年同期成長約2%，在去年已創歷史新高的基礎上，今年有望再刷新紀錄。迎接中秋佳節，台北101今年以精緻極簡的當代設計風格，打造三款全新風格的精品級中秋禮盒。並且即起至8月25日前早鳥訂購，最低85折優惠。「御藏香檳禮盒」全台限量1001盒，內含法式香檳、德國水晶酒杯與瑞士頂級巧克力；「臻品月餅禮盒」嚴選花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻與黑金菠蘿蛋黃酥等細緻糕點，還有嚴選金萱茶，以及具紀念價值的台北101不鏽鋼沖茶器，原價1680元、早鳥價1428元。最划算的是「台北101中秋月餅精選月餅禮盒」，精選原味與黑金菠蘿蛋黃酥，以層層酥香外皮包覆細緻綿密的豆沙餡與鹹香濃郁的蛋黃，原價980元、早鳥價833元。頂級養殖烏魚子品牌「魚香涎」，於今年中秋將鎏金琥珀般的頂級滋味揉入月餅工藝，集結流心奶皇、獨家月華燒等共5款，推出2026中秋限定禮盒「烏金鏡月之禮」，禮盒內容可依據口味選配為6入或8入，每盒售價980元至1680元不等，8月15日前享早鳥優惠最高8折。烏金鏡月之禮有經典的「烏金奶皇流心」，將熟成烏魚子、