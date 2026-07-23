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空軍上尉辛柏毅年初值勤失聯迄今，監察院今（23）日審議通過調查報告，指出空軍未就導航系統頻繁故障風險適當控管，且存有修護作業違紀情形，有重大違失應予糾正。空軍則表示尊重，稱有關修護紀錄工單未依規定填寫，已經要求單位檢討精進，同時將透過人員教育訓練、督檢修護品質及引進飛安管理系統等作為，改造飛安文化，亦持續敦促美方加速自動防撞地系統安裝作業，以強化飛航安全。空軍表示，監察院針對本次飛安事件所提列之各項缺失，本部敬表尊重，並於事發後主動檢討，包括夜航風險管理、修護作業、模擬機訓練及時差調適期等面向，修訂相關作業規範，強化風險管控機制。空軍說，有關修護紀錄工單未依規定填寫乙情，屬行政管理缺失，本部已要求單位檢討精進。目前本件飛安事件仍由專案小組調查中，本軍同步透過人員教育訓練、督檢修護品質及引進飛安管理系統等作為，改造飛安文化，亦持續敦促美方加速自動防撞地系統安裝作業，以強化飛航安全。監察委員葉宜津、賴鼎銘指出，目前紀錄顯示，6700號機在發生事故前一週內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向，空軍雖均有進行故障排除及檢試通過，惟未適當控管導航系統故障對夜航飛行之風險；此外調查也發現修護作業存有諸多違反規定問題，包括修護紀錄工單應填而未填，及未確實保存事故證據等情，品管作業失靈，實有嚴重違失，確有依監察法提起糾正之必要。