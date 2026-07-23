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1名在早餐店工作的男子7月21日清晨7時30分許，騎機車補貨途中，行經同榮一街與同榮路口時不慎重心不穩，載運的3箱約300餘顆的荷包蛋瞬間成了「在地美食」，路過的1名機車騎士見狀趕緊停下來幫忙。正執勤巡邏的員警發現後也下車協助清理散落在地上的荷包蛋，並宣導駕車行經路口都應減速慢行。前天（21日）執行巡邏勤務的臺中市政府警察局第五分局四平派出所警員陳姵羽及實習生徐怡婷，巡邏經過北屯區同榮路，目擊了前方遠處一名騎機車男子摔車，荷包蛋掉落的過程，立即上前將警用巡邏機車停在後方警示，避免後方車輛撞到蹲在地上清理荷包蛋的男子。初步檢視男子無明顯外傷也不需就醫後，員警彎身協助該男子清理散落在地上的荷包蛋；離去前不忘向男子宣導，騎車行經無號誌路口應放慢速度並注意周遭其它車輛動態，畢竟安全抵達才是最重要的目的，男子感謝員警協助。第五分局提醒，駕駛車輛除了遵守速限，行經路口也應減速慢行，不搶快，多禮讓，交通安全才會有保障。