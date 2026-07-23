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一句「沒危害健康」！林楚茵炸鍋：鄭麗文睜眼說瞎話

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨主席鄭麗文今（23）日上直播節目時，除呼籲民眾725走上凱道，並重申多年前的頂新劣質油事件「並沒有危害健康」，相關發言曝光後，外界立刻掀起批評聲浪。對此，民進黨立委林楚茵痛批，國民黨口口聲聲說要守護食安，轉頭卻替黑心油開脫，照鄭麗文的邏輯，吃屎也不會死，那她吃不吃？鄭麗文今日登上網紅「歷史哥」李易修直播節目，談到此次食安風暴時，她也對比當年的頂新油，並稱「沒有危害健康」，同時補充說明：「只是因為來源的處理，讓大家覺得很噁心，但是它上市的油，是沒有危害健康的喔！」李易修也在一旁點頭附和。林楚茵簡直看傻眼怒轟，一個真正關心食安的政黨，黨主席會講出這種話？照鄭麗文的邏輯，吃屎也不會死，那鄭麗文吃不吃？別以為台灣人都忘記了，當年頂新油不只來源噁心，採用的原料油驗出超標的銅、鉛、鉻等重金屬，經過精煉後，仍然驗出銅超標，「這叫沒有危害健康？鄭麗文還要睜眼說瞎話！」「鄭麗文提油救火！」林楚茵狠酸，鄭麗文面對食安的雙標態度，正好看出國民黨口口聲聲說要守護食安，轉頭卻替黑心油開脫，「食安」只是國民黨政治鬥爭與選舉動員的玩具。