我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「臺日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」於大鵬灣多媒體簡報廳舉行。（圖／中華碳匯產業推展協會提供）

由中華碳匯產業推展協會發起，並與交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處、海洋委員會共同主辦的「臺日帛藍碳國際合作交流活動暨屏東大鵬灣藍碳啟動MOU簽署記者會」22日上午於大鵬灣多媒體簡報廳舉行。臺灣、日本及帛琉政府、國會、產業與學研代表共同見證合作備忘錄簽署及藍碳啟動儀式，宣告大鵬灣藍碳示範場域正式進入實質推動階段。本次合作以「日本技術、臺灣經驗、帛琉發展」為核心，借鏡日本長崎縣大村灣的海域改善及藍碳實踐經驗，結合臺灣的跨部門整合與場域推動能力，以及帛琉豐富的海洋環境與國際示範場域，逐步建立符合亞太海洋環境需求的藍碳方法學、科學驗證機制及區域合作平台。中華碳匯產業推展協會理事長史文孝表示，此次簽署代表合作正式由倡議交流進入場域實踐，也為臺灣、日本與帛琉共同推動亞太藍碳發展建立重要起點。亞太地區擁有豐富的海洋資源及多元沿岸生態系，未來必須透過跨國研究、共同實證及長期累積，才能建立符合區域需求並具國際公信力的方法學與驗證機制。史文孝指出，協會將持續串聯日本碳匯產業振興協會、日本藍色經濟技術研究組合，以及各國政府、研究機構、企業與國際夥伴，累積可量測、可驗證及可複製的實證成果，逐步朝向建構亞太藍碳合作與驗證平台的願景邁進，提升亞太地區在全球海洋永續及藍碳治理中的影響力。交通部觀光署副署長王圳宏指出，大鵬灣藍碳MOU結合環境技術、永續觀光、氣候行動及國際合作，具有重要指標意義。觀光署將支持大鵬灣朝低碳、永續及生態友善方向發展，透過生態修復、環境監測及民間投資，讓大鵬灣由觀光場域進一步升級為國際環境教育與企業ESG實踐基地，並帶動生態導覽、環境監測等綠色就業機會。海洋保育署副署長李筱霞指出，大鵬灣紅樹林面積約有65公頃，是臺灣重要的藍碳生態系場域。海保署已訂定藍碳生態系行動計畫，持續推動跨部會合作及民間參與。本次計畫將以水質淨化、生態復育及碳匯增量為主要策略，期待大鵬灣逐步發展為具有國際能見度的藍碳復育及示範基地。記者會出席貴賓包括，交通部政務次長伍勝園、立法委員蔡易餘、交通部觀光署副署長王圳宏、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、農業部資源永續利用司司長黃新達、海洋委員會海洋保育署副署長李筱霞，以及帛琉共和國副總統Raynold B. Oilouch、帛琉雅德馬烏州州長Jennifer K. Ngiraiwet、日本長崎縣大村市市長園田裕史、日本碳匯產業振興協會理事長袴田直希、日本藍色經濟技術研究組合理事長桑江朝比呂等人，展現臺日帛推動海洋永續及藍碳合作的共同決心。依照合作規劃，後續將從大鵬灣場域基線調查、水質與生態監測、藍碳生態系盤點與復育、碳匯量測、方法學建構及驗證機制等工作逐步展開，同時引入企業、研究機構及國際夥伴參與。相關成果也將作為帛琉及其他太平洋島國推動海洋保育、藍色經濟與氣候行動的參考模式，讓大鵬灣成為臺灣連結國際藍碳合作的重要起點。