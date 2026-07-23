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▲林襄（左圖）、峮峮是台灣兩大最具代表性的啦啦隊女神。（圖／林襄IG@95_mizuki、山君𝖰IG@qun_04）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行6年，演藝事業全方位發展，被男粉絲視夢中情人、女粉絲視為時尚ICON的她，IG超過180萬人追蹤，本人也經常「海巡」各大社群平台解答網友的疑問，近日有人不解為何啦啦隊女孩都要穿絲襪，對此，林襄解釋是為了遮掩肥肉和修飾膚色，另一位啦啦隊女神峮峮則表示是流汗時不會不舒服，讓一票網友恍然大悟。一名網友近日在Threads發文詢問「好奇為什麼啦啦隊要穿絲襪？有球迷或女孩知道嗎」，吸引不少人討論，「有沒有穿絲襪，對美觀差很多；沒有穿絲襪，你就會看到一堆啦啦隊腿部一堆疤痕，這能看嗎」、「跳舞時固定大腿肉不要亂抖」、「修飾腿型、膚色且帶點反光更吸睛」、「舞者的腳很常都是傷，上舞台要遮蓋就是兩個方法，化妝或穿絲襪。」針對此疑問，該篇貼文意外「釣出」兩大啦啦隊女神回覆，小龍女林襄表示「讓大腿肥肉不要一直晃哈哈哈+膚色修飾」，PS女孩峮峮說「流汗不會黏黏的」，雙姝的回應除了讓不少網友解惑，也有人大虧林襄「妳最好是有贅肉啦」，有網友則詢問峮峮推薦的絲襪品牌。此前，有網友好奇夏天炎熱，但啦啦隊女孩總能在應援時維持精緻妝容和完美造型，發問「到底怎麼做到不脫妝、不爆汗」，林襄親自解答，坦言剛加入啦啦隊時也曾經滿身大汗、撐不過3局，但經過3年訓練讓汗腺習慣，加上勤擦防曬與使用好用的定妝噴霧，才得以維持完美妝造。另有網友詢問為何啦啦隊女孩曬不黑，林襄則表示，職棒賽事大多安排在下午5時或晚間6時30分之後，並非整天曝曬在烈日下，真正容易曬到太陽的時間反而是接近中午的場地彩排，或是偶爾碰上下午2時的開季午場比賽，此外，林襄透露，自己因為經常跑外景，本身其實沒有想像中白，鏡頭前看起來白皙是因為防曬（如白白霜）「擦超兇」所致。