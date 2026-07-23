我是廣告 請繼續往下閱讀

小倉屋：鰻魚便當買一送一！免費送喝大苑子冷泡茶5大優惠

▲「鰻魚玉子茶泡膳」有原味、及加入特製焙茶高湯的茶泡飯形式兩種吃法。（圖／小倉屋提供）

小倉屋2026年土用丑日優惠！7月24日（五）至8月16日（日）

▲2026土用丑日，小倉屋台北光復本店「鰻蒸竹定食買一送一」外帶便當，加碼贈茶準備兩瓶很貼心。（圖／小倉屋提供）

▲小倉屋攜手LocknLock樂扣樂扣，贈送「樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯」。（圖／小倉屋提供）

うなぎ四代目菊かわ：鰻丼買一送一！夏鰻雙饗宴美味

▲うなぎ四代目菊かわ開吃「夏鰻雙饗宴」美味。（圖／橘焱胡同提供）

2026土用丑日吃うなぎ四代目菊かわ優惠！

▲2026土用丑日，うなぎ四代目菊かわ「鰻丼買一送一」外帶優惠。（圖／橘焱胡同提供）

今是台灣二十四節氣「大暑」，夏季消暑跟著日本人食鰻補身，2026年「土用丑日」為7月26日，小倉屋表示，開吃「鰻蒸竹定食買一送一」外帶便當、免費加碼送喝大苑子冷泡茶等5大消暑優惠；うなぎ四代目菊かわ也有「鰻丼買一送一」，本文整理最新鰻魚飯菜單優惠一覽。傳承日本百年名店技藝的「小倉屋」，今年「盛夏鰻魚祭」延續土用丑吃鰻魚的傳統，搭配創新料理與跨品牌合作，提供多元夏季享鰻體驗。小倉屋2026盛夏限定新品「鰻魚玉子茶泡膳」融合日本傳統茶泡飯形式，套餐內還吃得到日本福岡直送「柚子明太子」、「鰻漬黃瓜」等美味，推薦嚐鮮。1、每人限購一份，僅接受現金結帳，當日現場排隊，不列入會員集點，限定100組，售完為止。2、（原價880元）。3、鰻蒸定食：竹定食六切「升級松定食八切」620元、松定食八切「升級二段定食十切」720元、二段定食十切「升級十二切」820元。鰻重定食：竹定食六切「升級松定食八切」620元、松定食八切「升級二段定食十切」720元、二段定食十切「升級十二切」820元。4、，消費可累加（限量300個，贈完為止）。5、「樂扣樂扣會員專屬活動」，於餐廳消費並現場掃QRcode，完成社群指定任務提供會員贈品兌換券，即可（售價180元），當日數量若兌換完畢，將以其他餐點替代。「うなぎ四代目菊かわ」主打職人現場現殺、現串與現烤等繁複工序，高品質鰻魚經秘製醬汁反覆浸透、火烤，烤製出酥脆兼具柔嫩的雙重口感；並選用日本秋田縣產小町米烹煮成適合吸附鰻魚精華的米飯，豐富油脂、外酥內嫩的鰻魚搭配Q彈保水的白飯，忍不住一口接一口。還可加購40元日系風呂敷包裝，儀式感做足。提醒大家，餐期依照各店營運時間，每日午、晚餐各限量15組；採現場排隊，不可預約，每人每次限購1組，僅限外帶，售完為止。夏季再推薦超值「夏鰻雙饗宴」套餐，吃得到經典完整一尾「名物蒲燒一本重」及多重吃法的「菊川鰻三吃」兩款主餐，搭配涼爽新品「冷筍沙拉」或鰻魚春捲、鰻骨仙貝、抹茶金時鯛魚燒等餐點。即日起至8月31日，期間超值特價2450元（原價2700元）。