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取「花生米」大小組織 盼擴增細胞回輸治療腎臟

全球數億人深受慢性腎臟病（CKD），以台灣而言，洗腎人口更破9萬，對於健保支出相當龐大，要如何減緩慢性腎臟病的進展，對於醫界來說，也是相當重要的目標。台大醫院與方圓細胞生醫攜手合作獲選參與美國ARPA-H計畫，期待透過「不到一粒花生米大小」的腎臟細胞組織進行擴增，再回輸治療。台大醫院與美國之家歌大學醫學中心共同擔任臨床合作夥伴，由美國方圓細胞生醫提供自體腎臟細胞擴增技術平台，推動跨國臨床轉譯研究。台大醫院內科部教授林水龍開場提到，未來將發展從患者的腎臟取出少數細胞，利用方圓細胞生醫技術平台，並經過細胞擴增到相當大的數量後，再回輸患者的腎臟，盼阻止腎臟病惡化。台大醫院綜合診療部醫師陳怡婷則說，透過整體努力，慢性腎臟病的發生率已經正在下降，但盛行率持續增加，主因可能來自高齡化及慢性共病所致。醫師認為，慢性腎臟病分為五期，主要會以第三至第五期為主要監測對象，特別是進入第五期後就可能需要透析。陳怡婷指出，慢性腎病可簡略分為5大類，包括糖尿病腎病變、慢性腎絲球腎炎、高血壓腎病、遺傳性腎臟病、急性腎損傷。目前末期腎病的治療方式，除了控制血壓、血糖及血脂外，健保也有給付保護藥物，另外主要會以血液、腹膜透析或腎臟移植等。陳怡婷說，台灣至今年為止，有8千多位患者仍在等待腎臟移植，而統計至去年為止，即便是成功移植腎臟的患者，平均等候時間也需要5年。台大泌尿部醫師洪健華說，新技術的整體研究流程，事實上與病患目前現行手術程序沒有差異，從正常的腎臟實質取樣一小塊「花生米」大小組織，希望盡量讓取得組織愈小，可以得到足夠放大的倍數。洪健華表示，細胞在體外擴增後，希望再打回病人體內，讓受損細胞可延緩惡化，或有機會恢復早期腎功能。不過，研究團隊目前仍在實驗豬、鼠階段，預計2年後進入人體試驗。台大醫院副院長高嘉宏表示，台大醫院獲選與美國芝加哥大學醫學中心共同擔任ARPA-H計畫之臨床合作夥伴，是國際再生醫學領域對台大醫院臨床照護與研究能力的肯定。期盼藉由此次跨國合作，整合國際研究資源與臨床能量，推動再生醫學研究發展，為慢性腎臟病患者開拓更多治療可能。