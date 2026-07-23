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阮慕驊表示，費城半導體指數自今年高點跌至7月低點，累計下跌23.6%，但同期標普500僅回檔2.6%，那斯達克綜合指數也僅下跌7.1%，顯示市場並未全面轉空，而是資金集中調節AI硬體、半導體及記憶體等漲幅過大的族群。
他認為，這波行情驗證了「漲時重勢、跌時重質」的投資原則，先前漲勢最強的題材股，在資金退潮後也面臨最大修正。
00988A、00990A重押記憶體 高點跌近3成
阮慕驊指出，今年上半年AI硬體與記憶體題材火熱，00988A、00990A一度繳出亮眼績效，6月底股價仍持續創高，但7月行情反轉後，兩檔ETF自高點分別下跌32%及29.4%。他分析，兩檔ETF前十大持股高度重疊，皆重壓美光、鎧俠、威騰、三星電機等記憶體與設備股，雖然持有不同標的，但實際曝險集中在同一產業，分散效果有限，因此在記憶體族群修正時同步重挫。
相較之下，阮慕驊指出，美股七巨頭展現較佳防禦能力，同一波修正中，蘋果逆勢上漲5.9%，Meta也上漲8.1%，帶動七巨頭指數跌幅僅3.3%。他表示，大型科技企業擁有穩定自由現金流、完整護城河、健全資產負債表及較強定價能力，在市場震盪時更容易吸引資金避險。
此外，他也點名00402A（主動安聯美國科技），持有輝達、蘋果、亞馬遜、微軟及Alphabet等5檔七巨頭股票，MAG7持股比重超過31%，且記憶體曝險相對較低，因此同一波修正僅回檔7.1%，約為另外兩檔主動式ETF跌幅的四分之一。
對於投資策略，阮慕驊建議採取「核心＋衛星」布局，以00402A作為核心配置，利用大型科技股降低波動、提升抗跌能力；00988A、00990A則作為衛星部位，在AI硬體及記憶體景氣回溫時爭取較高報酬。他形容，「勢，會帶你上山；質，會帶你過冬。」真正能長期勝出的投資組合，並非只追求成長或防禦，而是讓兩者各司其職，以成長布局掌握行情、以品質資產抵禦市場波動。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。