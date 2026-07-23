日本觀光廳公布2026年第二季（4月至6月）最新「訪日外國人消費動向調查」，外國旅客在日本總消費金額達2兆5096億日圓（約新台幣4968億元），較去年同期微增0.2%。儘管中國旅客消費金額大減近5成，但在美國、台灣及東南亞旅客消費持續成長帶動下，仍成功支撐整體觀光消費表現。
根據富士新聞網報導，該調查統計項目涵蓋住宿、餐飲、交通、購物等各項旅遊支出。觀光廳指出，美國旅客已成為日本最大的觀光消費來源，而台灣旅客消費總額則排名第二，年增率更接近三成，表現相當亮眼。
美國居冠、台灣第二 中國客消費重挫近5成
依照各國及地區旅客的消費總額排名，美國以3848億日圓居冠，較去年同期增加8.5%；台灣以3639億日圓排名第二，年增27.9%；中國則以2592億日圓退居第三，但消費金額較去年同期大減48.8%，幾乎腰斬。
第四至第十名依序為韓國2589億日圓（年增12.2%）、香港1452億日圓（年增7.8%）、澳洲1059億日圓（年增5.9%）、泰國718億日圓（年增0.3%）、英國687億日圓（年增0.4%）、加拿大681億日圓（年增10.4%）及新加坡600億日圓（年增20.1%）。
除了主要市場之外，印尼、印度、馬來西亞及俄羅斯旅客消費也大幅成長。其中，俄羅斯旅客消費年增62.3%居各國之冠；印度增加43.8%、印尼增加40.3%、馬來西亞增加39.8%，成為填補陸客消費下滑的重要力量。
墨西哥旅客最敢花 平均每人消費逾51萬日圓
若以每位旅客平均消費金額來看，排名則出現明顯不同。
墨西哥旅客平均每人消費51萬4925日圓，高居全球第一；中東地區旅客以48萬2836日圓排名第二，英國旅客則以45萬6493日圓位居第三。
第四至第十名依序為俄羅斯、澳洲、法國、德國、美國、加拿大及義大利，平均每人消費皆超過36萬日圓。
台灣人平均花近20萬日圓 韓國因短天數敬陪末座
亞洲旅客方面，中國旅客平均每人消費26萬6753日圓，排名第15；新加坡約28萬9923日圓，排名第14；印尼、馬來西亞、泰國及香港則介於22萬至25萬日圓之間。
台灣旅客平均每人消費19萬6641日圓，排名第21，高於菲律賓，但低於香港、泰國及中國等市場。
至於韓國旅客平均每人僅消費9萬9542日圓，在調查的23個國家及地區中排名最後。分析指出，由於韓國赴日旅遊以短天數、快閃行程居多，因此住宿及購物支出相對較低，平均消費金額也明顯落後其他市場。
從整體數據來看，雖然中國旅客消費規模大幅縮水，但美國、台灣及東南亞等市場持續成長，使日本第二季入境旅遊消費仍維持正成長，也反映日本觀光市場正逐漸朝客源多元化發展，降低對單一市場的依賴。
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美國居冠、台灣第二 中國客消費重挫近5成
依照各國及地區旅客的消費總額排名，美國以3848億日圓居冠，較去年同期增加8.5%；台灣以3639億日圓排名第二，年增27.9%；中國則以2592億日圓退居第三，但消費金額較去年同期大減48.8%，幾乎腰斬。
第四至第十名依序為韓國2589億日圓（年增12.2%）、香港1452億日圓（年增7.8%）、澳洲1059億日圓（年增5.9%）、泰國718億日圓（年增0.3%）、英國687億日圓（年增0.4%）、加拿大681億日圓（年增10.4%）及新加坡600億日圓（年增20.1%）。
除了主要市場之外，印尼、印度、馬來西亞及俄羅斯旅客消費也大幅成長。其中，俄羅斯旅客消費年增62.3%居各國之冠；印度增加43.8%、印尼增加40.3%、馬來西亞增加39.8%，成為填補陸客消費下滑的重要力量。
墨西哥旅客最敢花 平均每人消費逾51萬日圓
若以每位旅客平均消費金額來看，排名則出現明顯不同。
墨西哥旅客平均每人消費51萬4925日圓，高居全球第一；中東地區旅客以48萬2836日圓排名第二，英國旅客則以45萬6493日圓位居第三。
第四至第十名依序為俄羅斯、澳洲、法國、德國、美國、加拿大及義大利，平均每人消費皆超過36萬日圓。
台灣人平均花近20萬日圓 韓國因短天數敬陪末座
亞洲旅客方面，中國旅客平均每人消費26萬6753日圓，排名第15；新加坡約28萬9923日圓，排名第14；印尼、馬來西亞、泰國及香港則介於22萬至25萬日圓之間。
台灣旅客平均每人消費19萬6641日圓，排名第21，高於菲律賓，但低於香港、泰國及中國等市場。
至於韓國旅客平均每人僅消費9萬9542日圓，在調查的23個國家及地區中排名最後。分析指出，由於韓國赴日旅遊以短天數、快閃行程居多，因此住宿及購物支出相對較低，平均消費金額也明顯落後其他市場。
從整體數據來看，雖然中國旅客消費規模大幅縮水，但美國、台灣及東南亞等市場持續成長，使日本第二季入境旅遊消費仍維持正成長，也反映日本觀光市場正逐漸朝客源多元化發展，降低對單一市場的依賴。