我是廣告 請繼續往下閱讀

美國密西根州立大學（Michigan State University）進行了一項跨國研究調查，研究團隊針對全球 53 個國家、約 4.5 萬名受訪者進行問卷調查，分析各國民眾的性格特徵與自我認知傾向。結果發現，被認為以自我中心為重的美國人，以及常在海外惹事生非的中國人，自戀程度竟都不是第一，「全球最自戀國家」榜首竟是德國。根據BBC與紐約郵報報導，密西根州立大學人格心理學副教授、亦為該研究主持人之一的喬皮克（William Chopik）表示，「過去關於自戀的研究大多集中在西方國家，特別是美國。公眾討論也常拿美國當作自戀的典型代表，因此大家普遍以為美國會遙遙領先。但事實證明，美國雖然偏高，但絕非最極端的例子。」過往研究估計，美國約有二十分之一的人口符合「自戀型人格障礙」（NPD）的診斷標準。喬皮克補充：「真相是，每個國家內部的自戀程度差異都相當大，各國都同時存在極度自戀與極為謙虛的人群。」這份研究評估了受訪者的「自戀崇拜」（narcissistic admiration）跡象，包含尋求關注、渴望令人留下深刻印象以及自我提升的衝動。受訪者需對「我的卓越貢獻讓我成為焦點」、「我希望我的競爭對手失敗」等敘述進行自我評估。調查顯示，整體自戀指數最高的前五名國家依序為：德國、伊拉克、中國、尼泊爾、韓國；相對地，自戀指數最低（最謙遜）的三個國家分別為塞爾維亞、愛爾蘭與英國，荷蘭與丹麥亦位居倒數前五名；美國僅排在16名。研究團隊進一步分析發現，自戀傾向在不同人口統計變項中呈現出顯著規律：首先是年齡層，全球趨勢一致顯示，年輕人的自戀指數顯著高於中老年人。喬皮克解釋，「成年初期是建立自我認同、爭取獨立與競爭社會地位的階段，自信與以自我為中心的特質在此情境下確實有所幫助。」男性在自戀特徵上的得分普遍高於女性。研究人員指出，這可能源於社會長期內化的「男性主導」傳統觀念影響。自評社會地位較高者，其自戀指數也相對較高。研究團隊推論，這可能是因為自戀者更積極爭取高地位職位，或是高地位者普遍認為自己理應享有更多特權與尊重。