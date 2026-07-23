日本一名 65 歲男子剛繳清長達 30 年的房貸，隔年卻果斷決定賣掉陪伴一家四口多年的透天厝，將資金轉而購入離車站僅 5 分鐘路程的中古電梯大樓。換屋後不僅生活品質大幅躍升，手頭更額外多出近 200 萬元台幣當作老後預備金，親自證實「適時放手自住房」才是明智之舉。
🟡剛繳清30年房貸！65歲男突決定賣透天
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65 歲的佐藤和夫（化名）與妻子皆已退休，兩人依靠每月 25 萬日圓（約新台幣 5 萬元）的年金過活。佐藤 35 歲時購入土地 55 坪、建物 36 坪的 4LDK （有4 間房間、客餐廳與廚房）透天厝。然而隨著兩名子女獨立搬離，多餘的房間淪為儲藏室，清理雨遮與修剪庭院草坪更成了沉重負擔。
促使佐藤決定賣房的契機，是源於已故父親的親身教訓。其父親生前同樣住在大型透天厝，晚年因膝蓋退化爬不上樓梯，卻已無體力與精力處理搬家。佐藤坦言，天天照顧大房子實在太痛苦，自己真的不想再忍受了，「才剛繳清 30 年房貸就放手固然可惜，但繼續為了維護大房子而忍耐，根本毫無意義。」
🟡賣掉透天淨賺660萬 買大樓還剩200萬
夫妻倆隨後在房貸繳清隔年果斷將透天厝出售，扣除仲介等手續費後，淨拿約 3300 萬日圓（約新台幣 660 萬元）。接著，他們花費 2280 萬日圓（約新台幣 465 萬元），買下距離車站走路僅 5 分鐘、設有電梯且衛浴均加裝扶手的 2LDK 中古大樓。扣除購屋成本後，手中還留有約 1000 萬日圓（約新台幣 200 萬元）現金，作為未來醫療與修繕預備金。
🟡趁體力尚良好提前換屋 打造無障礙老後生活
換屋後，新家的生活與交通便利性大幅超越舊家，且毎月管理費與營運開銷與過往維護透天厝相去不遠。日本內閣府調查指出，若等到高齡且體力精神下降後才考慮換屋，執行難度將大幅激增；因此在身體狀況良好時提前搬遷至購物與交通便利的環境，是打造安心老後生活的關鍵。佐藤感嘆：「如果等到 70 多歲，我可能就下不了決心了，在適當時機賣房是非常正確的選擇。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65 歲的佐藤和夫（化名）與妻子皆已退休，兩人依靠每月 25 萬日圓（約新台幣 5 萬元）的年金過活。佐藤 35 歲時購入土地 55 坪、建物 36 坪的 4LDK （有4 間房間、客餐廳與廚房）透天厝。然而隨著兩名子女獨立搬離，多餘的房間淪為儲藏室，清理雨遮與修剪庭院草坪更成了沉重負擔。
促使佐藤決定賣房的契機，是源於已故父親的親身教訓。其父親生前同樣住在大型透天厝，晚年因膝蓋退化爬不上樓梯，卻已無體力與精力處理搬家。佐藤坦言，天天照顧大房子實在太痛苦，自己真的不想再忍受了，「才剛繳清 30 年房貸就放手固然可惜，但繼續為了維護大房子而忍耐，根本毫無意義。」
夫妻倆隨後在房貸繳清隔年果斷將透天厝出售，扣除仲介等手續費後，淨拿約 3300 萬日圓（約新台幣 660 萬元）。接著，他們花費 2280 萬日圓（約新台幣 465 萬元），買下距離車站走路僅 5 分鐘、設有電梯且衛浴均加裝扶手的 2LDK 中古大樓。扣除購屋成本後，手中還留有約 1000 萬日圓（約新台幣 200 萬元）現金，作為未來醫療與修繕預備金。
🟡趁體力尚良好提前換屋 打造無障礙老後生活
換屋後，新家的生活與交通便利性大幅超越舊家，且毎月管理費與營運開銷與過往維護透天厝相去不遠。日本內閣府調查指出，若等到高齡且體力精神下降後才考慮換屋，執行難度將大幅激增；因此在身體狀況良好時提前搬遷至購物與交通便利的環境，是打造安心老後生活的關鍵。佐藤感嘆：「如果等到 70 多歲，我可能就下不了決心了，在適當時機賣房是非常正確的選擇。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。