我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年大稻埕夏日節將於後（25）天將開幕，官方公布9大膠桶管制措施。（圖／台北市觀傳局提供）

▲「2026年大稻埕夏日節」市區道路管制一覽（圖／台北市觀傳局提供）

▲「2026年大稻埕夏日節」停車管制（圖／台北市觀傳局提供）

▲「2026年大稻埕夏日節」停車管制（圖／台北市觀傳局提供）

▲「2026年大稻埕夏日節」YouBike管制（圖／台北市觀傳局提供）

最近，不需轉車

「2026大稻埕夏日節」將於2026年7月25日、8月5日、8月15日的19時至21時於延平河濱公園舉辦舞台表演活動。今年更首度推出「國際IP×煙火×無人機」展演，將在7月25日開幕及8月15日壓軸場晚間8時登場，由無人機展演搭配煙火秀，表演時間長達20分鐘。臺北市政府交通局表示已公布今年度交通管制，後（25）天想搶先看到煙火秀，記得注意各項措施。臺北市政府交通局表示，今年大稻埕夏日節期間，大稻埕碼頭及延平河濱公園（淡水河3至5號水門間水域）週六場次進行進行20分鐘的「煙火×無人機」展演，而週三場次則帶來8分鐘的主題煙火秀。為因應活動展演所吸引之人潮，活動展演日將進行交通管制，會場周邊公車路線將配合人潮加密班次，並有交通管制措施。時間：19時至23時，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶憑證件開放通行）。範圍：一、涼州街(不含)以南，延平北路(不含)、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路(不含)、市民大道(不含)及忠孝西路(不含)以北、環河快速(高架)道路(含平面車道)以東。二、南北向道路交通警察大隊將視現場車流彈性調整管制時間，請依現場人員指揮行駛。時間：19時至23時範圍：一、環河快速道路：民族西路至忠孝橋路段採雙向車道管制，忠孝橋至西園路口(光復橋下)路段採往北車道管制。二、市民高架道路：東往西下環河北路匝道管制。三、匝道管制：和平西路匝道(華江橋下)、西園路匝道(光復橋下)、華江橋往北進入環河快速(高架)道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速(高架)道路匝道、洛陽停車場進入環河快速(高架)道路。時間：19時至23時，視人、車潮狀況擴大交通管制。範圍：一、往北延伸至民權西路(不含)，往東至重慶北路(不含)及西寧南路(不含)，往南至桂林路(不含)。二、7月25日(六)及8月15日(六)20時15分至23時散場二階段管制：承德民生西路口車輛禁止往西行駛，市區公車配合改道。6時至15時30分：3至5號水門車輛只出不進。15時30分至23時：1至6號水門車輛禁止通行。3至5號水門車輛禁止進出。▪️淡3至淡5水門間堤外停車場、堤外路邊停車格，周邊停車場實施滿場機制，請勿排隊以免受罰。淡3至淡5水門間堤外路邊停車格暫停營運並禁止停車。4號水門機車格也禁止。5號水門堤外停車場車格編號1、2、51至69車格暫停營運。▪️7月25日(六)及8月15日(六)10時至23時以下路段實施停車管制：1、民生西路(延平北路至重慶北路)、長安西路(塔城街至重慶北路)南側、塔城街(南京西路至鄭州路)西側路邊2、民生西路(環河北路至重慶北路)、環河北路(民生西路至鄭州路)、延平北路(民權西路至忠孝西路)3、重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側4、中華路一段(成都路至峨眉街)北往南慢車道計程車車位、卸貨車位取消及19時30分至20時30分忠孝橋及臺北橋之臺北新北兩端人行道管制通行。台北地下街Y27出口也管制▪️：18時至22時實施雙向管制。：20時至22時實施雙向管制。淡1號至淡6號水門6時至15時30分，15時30分至23時1、淡1號至淡6號水門12時至15時，15時至23時2、19時30分至20時30分臺北橋因煙火施放禁止通行(含牽引)：臺北市河濱自行車租借站(大稻埕站)將暫停營運租借。：「大稻埕碼頭」場站暫停租借。：「大同16號廣場」、「聯合醫院中興院區」、「陳天來故居」、「捷運北門站(1號出口)」、「捷運北門站(3號出口)」、「永樂市場」、「大稻埕公園」、「南京西寧北路口(西北側)」、「玉泉公園(鄭州路)」、「玉泉公園(忠孝西路)」、「忠和公園」11場站暫停租借。一、以煙火施放船中心半徑250公尺為淨空管制區，警戒區域忠孝橋以北、台北橋以南。二、台北橋內側靠煙火處，離煙火淨空管制區500公尺增設警示線，僅合作藍色水路業者船隻能停泊。三、管制期間違規闖入者將依本市《臺北市載客小船營運及碼頭管理自治條例》蒐證開罰。四、建議改道路線：▪️東西向車流：改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路。▪️南北向車流：改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。交通局提醒通過性車流之駕駛提前改道，須經過聯外橋梁者可改走中興橋與重陽橋，避開忠孝橋及臺北橋，以避免塞車而影響行程。🟡「若要搭捷運去看煙火，選擇北門站（松山新店線）最接近、不需轉車快速到達3號水門。而到主會場5號水門，建議大橋頭、雙連捷運站。▪️沿鄭州路往西步行約10分鐘即可進入3號水門。▪️沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進入5號水門。▪️轉乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、重慶幹線及757等公車至「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約8分鐘即可進入5號水門。▪️沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。▪️轉乘811或民生幹線公車至「靜修女中」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約9分鐘即可進入5號水門。