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民進黨基隆市長參選人童子瑋「進步之旅」今（23）日前往台南，參訪沙崙智慧綠能科學城、大台南智慧交通中心與安平港觀光發展，台南市長黃偉哲親自率副市長及各局處首長交流市政經驗。童子瑋表示，有一個盡責勤奮的市長，可以改變一座城市的未來，基隆也需要一個能把願景規劃清楚、把政策扎實完成的市府團隊。童子瑋表示，今天參訪從沙崙智慧綠能科學城、大台南智慧交通中心，到安平港觀光發展，都能看見一座城市要進步，必須仰賴市府團隊扎實、勤奮與認真的推動。從市長賴清德任內奠定基礎，到黃偉哲持續推進，台南不只展現規劃願景的能力，也把一項一項建設用心完成。童子瑋指出，第一站來到沙崙智慧綠能科學城，了解產業園區如何從土地規劃、研究發展、人才培育，一路銜接到企業進駐與產業應用，基隆未來也必須認真面對產業發展問題、更積極招商，創造屬於基隆的產業與就業機會，也要對土地、能源、人才、招商與產業鏈定位進行整體規劃，讓城市發展不再只是零散口號。童子瑋表示，大台南智慧交通中心則是中央與地方合作的最佳示範之一，更是具有生活感的公家機關，台南市府將交通系統管理數位化，並開發智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理等系統，甚至結合親子體驗與交通教育，讓城市建設也教育市民真正理解交通、親近城市，打造更全面的公共服務。童子瑋指出，對基隆人來說，交通是生活中最直接、也最重要的市政課題。未來無論是捷運、公車、國道客運、轉運站，或是智慧號誌，都應該放在完整交通藍圖中思考。自己也會借鏡台南從整體路網、交通節點、智慧站牌、轉運站改善，到深入偏遠地區的小黃公車經驗，把市民每天通勤需求放在第一位。童子瑋說，在觀光發展上，台南從辦桌活動、米其林推薦、城市美食引路指南，到結合安平港的觀光船舶與大型燈會，成功把美食、文化、港灣、活動與城市品牌串聯起來。他表示，基隆也具備發展城市觀光品牌的條件，未來市府必須主動規劃完整遊程、交通接駁與城市行銷，讓郵輪觀光與在地商圈連結，讓觀光成為基隆重要經濟動能。童子瑋說，非常感謝市長黃偉哲跟台南市府團隊，為他上了一堂扎實的市政課。強調，一位盡責、勤奮，願意把市民需求放在心上的市長，就能帶領市府團隊加速前進，也能改變城市未來。未來盼會把台南經驗帶回基隆，讓基隆在產業、交通與觀光上重新找回進步方向。