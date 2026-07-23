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藍白支持者也買單！中間選民滿意度突破75%

大旗美滿意度近9成 各族群維持7成以上支持

政黨版圖曝光 綠營支持度突破4成

《震傳媒》今（23）日公布最新高雄市民時事議題民調，高雄市長陳其邁施政滿意度再度繳出亮眼成績單，高達78.5%的受訪者表示滿意，僅14.7%表示不滿意，差距超過60個百分點。整體數據顯示，陳其邁執政至今，不僅展現穩定的執政支持度，也反映多數高雄市民對市府施政方向抱持正面評價。若進一步分析不同政黨支持者的態度，民進黨支持者對陳其邁施政滿意度高達95.8%，幾乎一致給予肯定。值得注意的是，即便是在泛藍、民眾黨支持者之中，陳其邁仍擁有不低支持度，其中，52.0%的國民黨支持者表示滿意，民眾黨支持者滿意度更達62.2%。至於沒有特定政黨傾向的中間選民，也有75.5%肯定陳其邁施政，高於13.1%的不滿意比例。整體來看，即使跨越不同政治立場，對陳其邁施政抱持正面評價的人數，仍明顯高於負面意見。從行政區分析來看，涵蓋大旗美地區的高雄市第1選區施政滿意度最高，達89.2%，居全市8個立委選區之冠。至於前鎮、小港、旗津所在的第8選區，不滿意比例為21.3%，雖為全市最高，但整體而言，各行政區對陳其邁施政仍以滿意居多。若從年齡及教育程度觀察，20至29歲青年、70歲以上長者及大學學歷族群，滿意度高於全市平均；30至39歲族群，以及高中職、專科、研究所以上學歷族群，不滿意比例相對較高。不過，各人口結構族群的施政滿意度整體仍維持7成以上，顯示支持基礎相當穩固。除了施政評價外，民調也同步調查高雄市民的政黨傾向，結果顯示，41.1%的受訪者支持民進黨，19.8%支持國民黨，5.2%支持民眾黨；若以政治光譜區分，自認泛綠者占43.3%，泛藍22.9%，另有29.3%自認屬於中間選民。整體而言，民進黨目前仍在高雄維持明顯領先的政黨優勢。本次民調由《震傳媒》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年7月18日至20日，以設籍高雄市、年滿20歲民眾為調查對象，採CATI電腦輔助電話訪問，共完成1,069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3個百分點。