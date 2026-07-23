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▲台中市政府澄清，未來敬老卡可到超商、農會購物是「假訊息」。（圖／台中市政府提供，2026.07.23）

台中還在闢謠 彰化10月起真的能到農會折抵

▲彰化縣長王惠美宣布，10月起老人家每月可到簽約農漁會消費折抵200點。（圖／彰化縣政府提供，2026.07.23）

為了照顧長者及身心障礙者，各縣市陸續推出「敬老卡」或「敬老愛心卡」，但不少長輩反映，每月600元至1000元補助點數用途有限，常常用不完甚至用不到。彰化縣政府今（23）日宣布，自8月起擴大長青幸福卡使用範圍，不僅新增縣立運動中心補助，10月起還可在簽約的農漁會折抵消費，每人每月最高折抵200點。近日網路盛傳台中敬老卡未來可到農會、超商購物，台中市政府今緊急澄清「全是假訊息」。隨著年底選舉逼近，「敬老卡」福利也成為各地選戰熱議話題。台中市長參選人江啟臣、何欣純以及多位市議員，都將擴大敬老愛心卡功能列為重要政見，希望提升長者福利與使用便利性。台中市政府今天發布「謠言澄清」，指出近日社群平台流傳「敬老卡換發二代卡」資訊，宣稱2027年起可到農會、超商購物、2029年點數不再歸零等內容，全屬不實訊息。市府強調，目前敬老愛心卡無須換發二代卡，每月1000點社福點數仍採當月使用、逾期歸零制度，可使用於交通、醫療及運動等三大項補助。就在台中忙著澄清假消息之際，彰化縣政府歡喜宣布長青幸福卡再升級。縣長王惠美表示，8月1日起新增縣立國民運動中心補助，單次最高可折抵50點；10月1日起則新增全縣簽約農會、區漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，讓長輩福利更加貼近日常生活。王惠美表示，彰化正積極建置8大運動生活圈，預計2年內陸續完成。為鼓勵長輩走出家門、養成運動習慣，未來持長青幸福卡到運動中心，不再受公益時段限制，一般時段游泳每次可折抵50點，健身房及體適能設施則可折抵30點。她也指出，彰化擁有豐富農漁特產，因此新增農、漁會消費折抵，希望鼓勵長輩選購在地優質農產品，也帶動地方農漁產業發展。縣府也將與各農、漁會合作，重新規劃商品包裝及組合，提升產品吸引力，讓長輩真正感受到「點數有感、福利升級」。