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Uber兩個月內兩度精簡人力

Uber於週三證實，作為簡化組織架構與加速「擁抱AI」策略的一環，公司已針對旗下的客服營運部門進行人力精簡，裁減該部門約10％的職位。根據《彭博》報導，Uber發言人透過電子郵件表示，本次裁員旨在「簡化營運流程、強化面對面的協同合作，並持續擁抱AI技術」。此外，配合公司回歸辦公室的政策，該部門原先採取遠端辦公的員工，亦被要求搬遷至指定的營運據點辦公。Uber全球客服營運副總裁耶薩蒂卡（Megha Yethatika）在週三發給員工的備忘錄中說明，部門目前的組織架構已經「過於複雜且本位主義嚴重」。耶薩蒂卡指出，雖然該部門在應用AI技術方面已取得一定進展，「但要真正釋放AI的潛力，我們需要一個高效的組織來作為疊加AI的基礎。我們無法在碎片化的流程之上，擴展前沿科技的應用」。近年來，不少企業紛紛將「提升AI效率」列為裁員的主因。對Uber而言，這是該公司首次明確將裁員理由與AI帶來的效率提升相連結，同時也是該公司在不到兩個月內進行的第二輪人力精簡。今年6月，在新的部門主管上任後，Uber 針對人力資源部裁員23％。值得注意的是，Uber在今年5月就曾預告，由於內部擴大採用AI技術，將放緩整體招聘腳步。不過，從其求職頁面來看，該公司目前仍有超過500個職缺正在招募中，其中包括支援自動駕駛計程車（Robotaxi）合作夥伴關係的工程師團隊，顯示出其人力佈局正加速向核心前沿技術轉移。