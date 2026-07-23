中聯致癌油超標事件，衛福部昨宣布19批油品檢驗合格，可重新上架。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁都表達，將事實真相搞清楚後，才會准許相關油品上架。而食藥署表示，官網專區已更新「可重新上架之產品清單」，19批油品重新製成總計501個產品，供外界查詢。
衛福部食藥署日前召開「食品風險評估諮議會」，其中19批油品其相關產品均檢驗合格，可重新上架；而還有3批為出貨的原油持續管制，因為沒有流入市面，不在本次上架範圍。
食藥署公布「可重新上架產品清單」 19批油品專區可查
食藥署副署長王德原說，食藥署今（23）日在中聯油脂案專區更新「可重新上架之產品清單」，內容爲泰山、福懋及福壽使用19批油品製成的可重新上架產品清單，總計501個產品，可提供外界查詢。
王德原表示，食藥署已於7月22日函送19批符合重新上架條件油品及其相關產品資訊予各地方政府衛生局，請各衛生局依權責督導業者辦理重新上架作業。
王德原提到，前述產品係經「分源分項、逐批確認、上下游核對」原則完成檢驗，並經食品風險評估諮議會確認符合食品衛生標準規定，始列入可重新上架範圍。
至於實際重新上架情形，王德原說，食藥署尊重地方衛生局依法監督權責，以及尊重各業者自主決定是否、何時重新上架販售。
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食藥署公布「可重新上架產品清單」 19批油品專區可查
食藥署副署長王德原說，食藥署今（23）日在中聯油脂案專區更新「可重新上架之產品清單」，內容爲泰山、福懋及福壽使用19批油品製成的可重新上架產品清單，總計501個產品，可提供外界查詢。
王德原表示，食藥署已於7月22日函送19批符合重新上架條件油品及其相關產品資訊予各地方政府衛生局，請各衛生局依權責督導業者辦理重新上架作業。
王德原提到，前述產品係經「分源分項、逐批確認、上下游核對」原則完成檢驗，並經食品風險評估諮議會確認符合食品衛生標準規定，始列入可重新上架範圍。
至於實際重新上架情形，王德原說，食藥署尊重地方衛生局依法監督權責，以及尊重各業者自主決定是否、何時重新上架販售。