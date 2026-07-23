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要觸發「羅斯條款」，球員必須在生涯前4年或新秀合約內，達成以下其中一項硬性條件：

聖安東尼奧馬刺一哥「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama），前日正式與球隊達成一筆5年2.52億美元（約合新台幣82億）新秀頂薪續約，這份看似天價合約背後，實際上文班亞馬主動放棄最高30%薪資上限的「羅斯條款（Rose Rule）」，實質為馬刺隊省下約5000萬美元（約合新台幣16億）薪資空間，他本人稍早受訪時親曝真相，還霸氣回應，不願意看到潛力無限的馬刺，因為金錢而阻礙成就。根據NBA現行勞資協議（CBA），文班亞馬若有意執行「羅斯條款」，只要在下季再入選年度最佳陣容（All-NBA）、獲選年度最佳防守球員（DPOY）或最有價值球員（MVP），他將有資格將合約提升到佔球隊薪資上限30%的超級頂薪，合約總額最高可達5年3.03億美元。一、贏得1次例行賽最有價值球員（MVP）二、2次入選年度最佳陣容（第一、二、三隊皆可）三、2次入選全明星賽先發陣容然而，文班亞馬選擇直接簽署起薪僅佔薪資上限25%的標準頂薪，這意味著馬刺未來薪資佈局，獲得前所未有的靈活度，還能早一年開啟補強計畫。至於文班亞馬合計到底少拿多少？以目前合約總額5年2億5200萬美元來看，在2027-28球季開始生效，首年起薪約4,350萬美元，等於放棄潛在的5100萬美元，未來5年，馬刺每年得以省下約1,000萬美元薪資空間。在接受媒體專訪時，文班亞馬親自解釋這個震驚全聯盟的決定：「當今 NBA 的現實是，許多球隊的潛力與天花板，往往因為薪資限制而無法得到完全釋放。我只想確保這種事情永遠不會發生在我們身上。」在現行嚴格的第二硬上限（Second Apron）懲罰機制下，高薪團隊極易受到交易與簽約限制。文班亞馬主動讓出潛在5000萬美元，不僅能讓馬刺避免觸及稅線，更能為未來續約陣中年輕潛力股，如卡斯特（Stephon Castle）等人，保留足夠薪資彈性。這次降薪舉動，讓人聯想馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）過去多次為球隊降薪補強的無私做法，以及尼克布朗森（Jalen Brunson）此前放棄大約、優先幫助球隊深度補強的先例。NBA資深評論員指出，文班亞馬年僅22歲，就展現出宏觀「冠軍思維」，將團隊勝利置於個人利益之上，無疑是黑衫軍未來10年最大幸運，至於馬刺管理層，在握有更充足財務彈性情況下，今夏甚至明年補強操作，也成為全聯盟矚目焦點。