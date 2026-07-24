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▲近年各級毒品施用人數統計。（圖／法務部高檢署提供）

▲2024年個案結案原因分析。（圖／衛福部心健司提供）

▲基隆毒防中心個案管理師正在聯繫個案，關心個案的生活狀況。（圖／記者張鴻儀攝）

▲藥癮個案至基隆毒防中心諮詢。（圖／記者張鴻儀攝）

衛福部統計，2025年全國毒品危害防制中心（下稱毒防中心）日服務2.2萬藥癮者，工作艱辛暴露高風險環境。NOWNEWS專訪基隆毒防中心，透露訪視被個案持刀揮舞，與檢方合作緩起訴空窗期及早介入治療，不漏接個案。為落實毒品防制工作，我國2006年於縣市政府設置毒防中心，強化中央與地方政府聯繫網絡，並由法務部擔任督導部會。2010年將毒防中心法制化，讓地方政府有法源編列預算，投入資源執行反毒與戒毒工作。直到2017年，政府推動「新世代反毒策略」，著重公共衛生與藥癮醫療方面，改由衛福部督導。從數據來看，反毒政策確實奏效，根據台灣高等檢察署統計自2015年至2024年，我國施用毒品人數從61,058人，減少至42,893人，降幅29.8％。但細看衛福部數據，戒毒成效仍有待商榷，以2024年毒防中心個案結案數為例，當年度結案數為17,467人，卻有2,739人再次入監（占16％），失聯為2,764人（占16％），恐嚇個管或拒絕再服務為459人（占3％）。NOWNEWS專訪基隆市毒防中心個管督導謝佳晏、李佳玲，聆聽這一支17人團隊，如何服務基隆761位藥癮個案，並建立一套「教戰守則」培訓新進人員，並於2025年獲得我國「反毒有功人士團體」特優殊榮。2020年加入毒防中心的李佳玲分享兩則訪視「驚魂記」，都與藥癮者建立「信任」有關。「她拿出一把刀在我面前揮舞，我故作鎮定，說服她就醫。」李佳玲去（2025）年訪視一位藥癮者小A（化名），對方失聯一陣子，她便登門拜訪，進門發現小A身穿淺色連身套裝，疑似有乾掉血漬，談話期間，小A突然拿出一把折疊刀揮舞，李佳玲了解小A過去求學被霸凌，不會作出攻擊行徑，最後說服她放下刀械就醫治療、化解危機。另一則發生在2021年間，李佳玲陪一位藥癮者阿力（化名）到醫院進行美沙冬治療，看診期間身邊突然出現多名便衣刑警將阿力逮捕，警檢掌握他涉嫌賣藥，但為了與李佳玲赴約仍現身。「當時怕他認為是我報的警。」顯示個管師很重視與藥癮者所建立的信任關係。李佳玲分析，與藥癮者建立「信任」最困難，因個案出監所後，往往會面對生活上挑戰，例如找工作不順利、家人不願接納等，個管師會先從關心開始，慢慢走進他們的生活，從醫療轉介、心理支持等協助，若個案當下拒絕協助，也會找適當時間介入，陪伴他們直到找回生活步調。根據「新世代反毒策略」政策，針對初犯或吸食者，檢察官會依據個案情況，判處緩起訴附命戒癮治療，等待收到緩起訴通知的空窗期間，長達三個月到半年，基隆毒防中心為不漏接個案，與基隆地檢署和診療機構合作，轉介藥癮者簽同意書，提早接受戒治療程。基隆毒防中心更推展「火車快飛」活動，定期找專家開課，培訓藥癮者家屬減輕壓力、學習陪伴技巧，並建立情感交流的避風港，類似美國互助的「匿名戒酒會」。謝佳晏表示，許多藥癮個案走進毒防中心時，並不覺得自己的身體出了問題。直到尿流速、情緒與藥物依賴程度等檢查結果攤在眼前，才第一次驚覺毒品所導致的健康警訊。該計畫由財團法人國紹泌尿科學教育基金會，攜手基隆地檢署及3家指定藥癮戒治機構，推動「整合型新世代毒品防制健康照護方案」，讓緩起訴及三、四級毒品個案報到後，將接受簡式健康量表、藥物依賴評估與尿流速檢查，再依個別需求安排輔導及治療。謝佳晏指出，尿流速的檢測數值類似健檢報告上的紅字，許多藥癮者才意識到吸毒已對身體造成嚴重危害，進而延遲就醫時間。根據警政署統計，2023年平均每萬人口毒品查獲件數，第一名是基隆市，第二名是嘉義市。嘉義地檢署主任檢察官江金星告訴NOWNEWS，嘉義地區因醫療與社會資源較完整，緩起訴撤銷率約兩至三成。他進一步說明，對單純施用毒品、具治療意願且未涉及重大刑案的個案，檢方會優先採緩起訴附命戒癮治療，轉介地方毒防中心評估，再安排醫院治療。江金星表示相較觀察勒戒或強制戒治，醫療處遇可讓個案維持工作與家庭生活，降低出監後重新適應的困難。若個案未持續治療、再犯毒駕、竊盜或詐欺等案件，檢方才會撤銷緩起訴，改採起訴或聲請觀察勒戒。衛福部督導毒防中心邁入第10年，基層人員提出兩大建議，盼能讓制度更趨完善。首先，調整合理的KPI制度，今（2026）年6月台南市一名毒防中心個管師，涉嫌美化數據，捏造訪視紀錄，一審遭地院判刑10個月，緩刑3年，仍可上訴。南部一名不具名督導指出，衛福部應重新檢視基層執行力，制定可落實的標準。再者是納入健康指標，以基隆毒防中心檢測尿流速為例，透過讓個案「親自看見」健康警訊，相較口頭勸說，健檢數據更像一面鏡子，讓個案正視毒品對身心造成的傷害，也可能成為願意接受治療、踏出改變第一步的重要契機。