紅霞颱風（國際命名：Noul）今天晚上至明天凌晨（7月23日至7月24日）生成，中央氣象署預報員曾昭誠表示，海上警報可能同時發布，但颱風襲台及發布陸警機率偏低，紅霞颱風周六（7月25日）最接近台灣，花東、恆春半島慎防大雨、豪雨，北部及中部以北則留意焚風，高溫上看37度。
紅霞颱風生成倒數 海警也將發布
預報員曾昭誠指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展中，最快今天晚上至明天清晨，就會增強為輕度颱風「紅霞」，由於生成位置距離台灣不遠，因此不排除紅霞颱風生成後「同步發布海上警報」，目前路徑「襲台機率低」，因此發布陸警的機率偏低。
紅霞颱風路徑出爐 周六最靠近台灣
曾昭誠提及，紅霞颱風生成後，路徑沿著高壓邊緣移動，明天通過台灣南部的巴士海峽，周六進入南海，周日登陸中國，紅霞颱風移動速度快，發展條件不算太好，不過周六進入南海仍有機會挑戰中度颱風。
紅霞颱風「周六最靠近台灣」，明天花東、恆春半島開始有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，新竹以南、各地山區有午後雷陣雨，花東、恆春半島雨勢越晚越大。
周六嚴防豪雨 2地區最危險
曾昭誠提醒，周六白天，紅霞颱風將替花東、恆春半島帶來持續的降雨，要注意「大雨、豪雨」發生的機會，南台灣也會有短暫陣雨、雷雨、局部大雨，其他地區降雨提高；周日紅霞颱風遠離，但南方雲系持續移入花東和南部，仍是整天有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，預計維持到下周三（7月29日）。
此外，受到紅霞颱風外圍過山沉降，明天北部要注意焚風發生，周六中部以北也有焚風，局部高溫上看37度，其他地區普遍高溫約32到35度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
預報員曾昭誠指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展中，最快今天晚上至明天清晨，就會增強為輕度颱風「紅霞」，由於生成位置距離台灣不遠，因此不排除紅霞颱風生成後「同步發布海上警報」，目前路徑「襲台機率低」，因此發布陸警的機率偏低。
曾昭誠提及，紅霞颱風生成後，路徑沿著高壓邊緣移動，明天通過台灣南部的巴士海峽，周六進入南海，周日登陸中國，紅霞颱風移動速度快，發展條件不算太好，不過周六進入南海仍有機會挑戰中度颱風。
紅霞颱風「周六最靠近台灣」，明天花東、恆春半島開始有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，新竹以南、各地山區有午後雷陣雨，花東、恆春半島雨勢越晚越大。
曾昭誠提醒，周六白天，紅霞颱風將替花東、恆春半島帶來持續的降雨，要注意「大雨、豪雨」發生的機會，南台灣也會有短暫陣雨、雷雨、局部大雨，其他地區降雨提高；周日紅霞颱風遠離，但南方雲系持續移入花東和南部，仍是整天有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，預計維持到下周三（7月29日）。
此外，受到紅霞颱風外圍過山沉降，明天北部要注意焚風發生，周六中部以北也有焚風，局部高溫上看37度，其他地區普遍高溫約32到35度。