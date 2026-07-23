日本神奈川縣小田原市的自然科學博物館「生命之星・地球博物館」近日因特展特殊互動設計成為話題。館方將動物剝製標本藏在展示箱中，只露出尾巴、後腳與屁股，開放民眾實際觸摸毛皮，體驗不同動物的觸感，也藉此認識里山野生動物生態。展覽曝光後，不僅日本網友熱議，也讓台灣網友也紛紛喊想朝聖，「這太可愛了吧，這些肥嫩的屁屁！」
日本博物館開放摸動物屁股！毛茸茸互動展意外爆紅
日本神奈川縣小田原市的自然科學博物館「生命之星・地球博物館」近日推出「探索里山：生活其中的動物們」特展，透過標本、研究成果及影像介紹里山生態與野生動物。不過，最吸引外界目光的並非展覽內容，而是一處能親手觸摸動物標本的互動體驗區，因展示方式相當特別，在網路上掀起熱烈討論。
館方介紹指出，這處互動展區從籌備階段開始，就深受館內工作人員喜愛。民眾可以實際觸摸浣熊、狐狸等動物柔順的毛皮，也能感受青蛙皮膚等不同材質，希望透過親身體驗，認識各種動物不同的觸感。
展覽主要結合調查研究、標本與影像資料，介紹狸、狐狸等里山野生動物的生活型態，以及人類與自然環境間的互動關係。不過，展出的動物剝製標本僅露出後腳、尾巴及屁股，其餘身體則藏在展示箱內，形成既可愛又有些搞笑的畫面。
日本網友看完一言難盡！台灣人反笑翻：好療癒
照片曝光後，立即引起日本網友熱議，不少人認為這種展示方式讓人聯想到三麗鷗布丁狗周年展曾出現的屁股展示設計，既有創意又有點耐人尋味，一時之間還真不知道該怎麼形容。
台灣臉書粉專「不務正業的博物館吧」也發文分享展覽資訊，笑稱這是「可以合理摸動物屁屁的展覽」，如果大家有機會前往神奈川，不妨親自去摸摸看，也忍不住幽默地問：「這互動會不會開展沒多久標本的屁股就被摸禿了？」
貼文曝光後，吸引不少台灣網友留言表示，「我也想去當摸毛絨絨屁屁的鹹豬手」、「這太可愛了吧，這些肥嫩的屁屁」、「好療癒」、「怎麼每次都回國了才看到啊」。
也有內行人解釋，這類可供民眾觸摸的展示品，原本就屬於可消耗型展件，策展時便會預期因長時間接觸而逐漸耗損，因此通常會選用本身具有穩定來源、且與狩獵文化相關的皮毛材料，不僅能滿足觀眾互動需求，也能避免珍貴館藏因頻繁觸摸而造成無法修復的損害。
🟡展覽資訊
◼︎展覽名稱：「しらべて分かった！里山にくらす動物たち（探索里山：生活其中的動物們） 」特展
◼︎展覽地點：神奈川縣立生命之星‧地球博物館
◼︎展覽時間：7月18日至11月8日
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日本神奈川縣小田原市的自然科學博物館「生命之星・地球博物館」近日推出「探索里山：生活其中的動物們」特展，透過標本、研究成果及影像介紹里山生態與野生動物。不過，最吸引外界目光的並非展覽內容，而是一處能親手觸摸動物標本的互動體驗區，因展示方式相當特別，在網路上掀起熱烈討論。
展覽主要結合調查研究、標本與影像資料，介紹狸、狐狸等里山野生動物的生活型態，以及人類與自然環境間的互動關係。不過，展出的動物剝製標本僅露出後腳、尾巴及屁股，其餘身體則藏在展示箱內，形成既可愛又有些搞笑的畫面。
日本網友看完一言難盡！台灣人反笑翻：好療癒
照片曝光後，立即引起日本網友熱議，不少人認為這種展示方式讓人聯想到三麗鷗布丁狗周年展曾出現的屁股展示設計，既有創意又有點耐人尋味，一時之間還真不知道該怎麼形容。
台灣臉書粉專「不務正業的博物館吧」也發文分享展覽資訊，笑稱這是「可以合理摸動物屁屁的展覽」，如果大家有機會前往神奈川，不妨親自去摸摸看，也忍不住幽默地問：「這互動會不會開展沒多久標本的屁股就被摸禿了？」
也有內行人解釋，這類可供民眾觸摸的展示品，原本就屬於可消耗型展件，策展時便會預期因長時間接觸而逐漸耗損，因此通常會選用本身具有穩定來源、且與狩獵文化相關的皮毛材料，不僅能滿足觀眾互動需求，也能避免珍貴館藏因頻繁觸摸而造成無法修復的損害。
🟡展覽資訊
◼︎展覽名稱：「しらべて分かった！里山にくらす動物たち（探索里山：生活其中的動物們） 」特展
◼︎展覽地點：神奈川縣立生命之星‧地球博物館
◼︎展覽時間：7月18日至11月8日