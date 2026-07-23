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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平因左膝發炎，至今仍未恢復投手登板，目前持續以指定打擊身分出賽。隨著復出時程遲遲未定，美媒開始討論，大谷原本被視為國聯MVP最大熱門的優勢，是否會因無法繼續「二刀流」而受到影響。儘管如此，曾效力紐約洋基的名投孔恩（David Cone）就在《ESPN》節目中表示，大谷雖然不像二刀流時那樣遙遙領先，但依然是最有機會拿下MVP的人選。大谷6月底傳出左膝發炎後，原訂7月初的先發登板計畫隨即喊卡，之後也退出明星賽，專心接受治療。道奇近期替他安排注射玻尿酸，希望能最大程度改善膝蓋不適的情況，但截至目前仍未安排重新站上投手丘。好消息是，今日大谷有進牛棚練投，共投31球，幾乎全部球種都已經搬出來。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日受訪時坦言，大谷的膝蓋狀況尚未完全好轉，因此球隊仍以長期健康為優先考量。「他的狀況還沒有完全改善，所以我們願意持續採取保守方式，希望徹底消除膝蓋的不安定因素。」隨著投手復出時間延後，芝加哥小熊隊專門媒體《Cubbies Crib》認為，大谷今年的國聯MVP之路恐怕不像先前外界預期那麼穩固。報導指出，大谷最大的競爭優勢原本就在於同時兼具投、打兩端的貢獻，如今暫停投球後，少了「二刀流」光環，也讓其他競爭者有機會縮小差距。文章更直言，球員的人氣與話題性多少都會影響MVP討論，而大谷目前只能以打者身分出賽，也讓今年的MVP競爭增添更多變數。儘管如此，曾效力紐約洋基、5度奪下世界大賽冠軍的名投孔恩（David Cone）就在《ESPN》節目中表示，大谷雖然不像二刀流時那樣遙遙領先，但依然是最有機會拿下MVP的人選。孔恩分析，若大谷本季最終無法再登板，確實會讓競爭變得更加激烈，但其他候選人仍必須拿出足以超越大谷打擊成績的表現，才有機會撼動他的地位。他強調：「大家一直討論大谷可能不會再投球，但別忘了，其他球員也必須打出足夠亮眼的成績，才能追上他目前在打擊端所維持的高水準。」