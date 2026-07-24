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▲NOWNEWS專訪刑事局偵查第三大隊副大隊長兼毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪，談針對第一線警查緝依托咪酯的困境。（圖／記者陳偉周攝）

▲警方攔檢查緝依托咪酯唾液快篩劑。（圖／記者陳偉周攝）

「這是一場全球性毒品戰爭。」今（2026）年6月16日，行政院長卓榮泰出席台美合作破獲跨國運毒記者會，防堵百億毒品流市面。NOWNEWS訪問高檢署、刑事局如何與國際執法單位聯手，擬定緝毒戰略。根據內政部警政署統計，從2025年1月至2026年6月，我國查緝毒品走私案399件，其中查獲一級毒品711公斤（主要為海洛因）、二級毒品7,009公斤（大麻、依托咪酯等）、三級毒品為7,718公斤（愷他命）及四級毒品5,166公斤（毒品先驅原料），顯示跨國運毒情況日益嚴重，其中又以依托咪酯上升幅度最為快速。2025年12月11日，台灣高等檢察署（簡稱高檢署）調查，新興毒品致死案件，依托咪酯類攀升至第1名（60件）；衛福部濫用藥物檢驗通報系統（UDARS）顯示，依托咪酯類非尿液檢體，從2023年22件，攀升至2025年22,992件，漲幅高達382倍。為了防堵跨國販毒流向我國，高檢署制定兩大緝毒戰略。2025年8月18日，台美簽署《就打擊跨境毒品犯罪進行情資分享及交流合作瞭解備忘錄》，並首度在美國司法部緝毒署總部舉辦跨境緝毒論壇，深化情資、訓練及執法交流。雙方聚焦新興毒品、跨國販毒等議題。2025年1至4月台美合作查獲毒品達5,227公斤，為前年同期3.5倍，展現聯手打擊跨境毒品犯罪成果。事實上，台美緝毒戰績斐然，早在2022年9月，時任台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄，獲得美國情資，偵破墨西哥販毒集團在台設立的遙控據點，並查扣230公斤吩坦尼原料，逮捕並起訴2名台籍共犯。該集團利用台灣中間人向中國購料，再運往墨西哥製毒銷美，凸顯跨境情資合作的重要性。「破案後，獲頒美國緝毒署的感謝獎座！」黃正雄回憶台美司法合作行之有年。早年他派任基隆地檢署之際，因轄區內有基隆關恐為運毒集散地，若有掌握貨櫃運毒情資，美國緝毒署會派人來基隆地檢署「泡茶、聊案件」交換情資。隨著緝毒署駐台人力增加，雙方互動逐漸頻繁，在一次次討論中摸索合作的可能。辦毒品案20年資歷的黃正雄，開始對公共衛生醫療產生興趣，攻讀公衛所之外，2011年他更赴美參訪康乃爾地區毒品法庭，觀察美國如何以司法結合醫療、心理及社區資源協助成癮者。黃正雄描述開庭過程中，若戒癮者治療狀況良好，審理法官會公開鼓勵他，「我們大家給他鼓勵鼓勵，給他一個擁抱！」。若戒癮者再次吸毒，也可能短暫拘禁兩天，之後繼續治療，不讓療程中斷。黃正雄比較台灣制度，緩起訴只要違規，只能撤銷並起訴，美國毒品法庭可運用更多元、漸進式處分。他表示這種模式類似我國少年法庭，重點不是威嚇懲罰，而是透過司法督促、醫療治療與社區支持，陪伴成癮者持續復歸。2025年5月，法務部調查局偵破國內一間製毒工廠，進口中國未列管的依托咪酯先驅原料來台，再分裝製作成毒煙彈，當時調查局趕緊將該項未列管原料，通報至法務部，再由毒審會進行管制。因此，高檢署設立「製毒原料預警平台」，盼讓緝毒單位能即時提案，經各單位研判後通報毒審會進行列管，防堵跨境運毒。高檢署於2015年建立全國毒品資料庫迄今，透過案件、前科、通聯及數位採證資料交叉分析，勾勒毒品人口與販毒網絡，協助追查上下游、鎖定犯罪熱區及跨區同步掃蕩，使緝毒偵查更科技化、精準化，並提升辦案效率與定罪率。NOWNEWS專訪刑事局偵查第三大隊副大隊長兼毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪，娓娓道來過去三年，針對第一線警查緝依托咪酯的困境，並提出修法建議防制新興毒品。鄭偉豪指出，依托咪酯並非「橫空出世」特殊毒品，而是新興毒品演化的縮影。犯罪集團不再耗時提煉或設置大型製毒工廠，而是鎖定現成藥物，利用其副作用製造快感，再透過電子煙流入市場。鄭偉豪解釋，依托咪酯原為外科麻醉用藥，起效快、作用時間短，遭濫用後可能造成意識恍惚、抽搐及失控。其快速氾濫的關鍵，是搭上電子煙這項「萬用載具」。以現行技術，一公斤原料最多可調製約一萬顆煙彈，只需混入少量藥物、煙油與香精，即可大量分裝販售，利潤驚人。另一困境是快篩與檢驗技術永遠在追趕毒品。鄭偉豪回憶，依托咪酯初期氾濫之際，國內外缺乏專用試劑，製造快篩試劑耗資上億，廠商乏人問津。快篩試劑發生戲劇性轉折，一位台灣代理商，因為家人遭毒駕事故喪命，他認為事態嚴重，最終說服美國廠商願意投入生產，讓第一線警員取締適用。鄭偉豪透露，我國毒品唾液快篩的「超前部署」，也吸引新加坡等執法單位爭相取經。鄭偉豪認為，我國現行單一物質列管速度，難以追上販毒集團改變化學結構的速度。他建議借鏡日本臨時列管制度，修正我國《藥事法》，建立新興濫用物質緊急公告機制，在正式列管前即可先行禁止流通，避免毒販鑽法律漏洞。