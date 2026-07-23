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▲大全聯中崙店確定將在9/13熄燈，房東降租仍難以持續經營。（圖／取自大全聯官網）

▲全聯進德店打造一站式生活新據點，目前為全台最大門市。（圖／全聯提供）

潤泰全球（2915）14日晚間才宣布，經營26年的大全聯中和店將結束營業，沒想到隔天全聯就宣布接手，門市「一夜復活」，未來將改為直營店繼續營業。全聯總經理蔡篤昌今（23）日表示，中和店位處人口密集的住宅區，周邊又缺乏密集的全聯據點，若退出市場，客源恐流向競爭對手；加上門市每年營收雖有起伏，但並非完全虧損，因此決定接手經營。至於展店規劃，未來會朝「大型複合店」發展，且會比600坪台中進德店更完整。全聯今（23）日攜手台灣高鐵推出聯名熱便當、甜點及福利熊周邊商品，總經理蔡篤昌出席記者會時，也談及外界關注的大全聯門市調整議題，說明為何大全聯中崙店決定退場，而中和店則由全聯接手持續營運。蔡篤昌表示，中崙店關閉主要有兩大原因，首先是租金成本過高，長期營運壓力難以負荷；其次則是店址未來發展潛力有限，評估後難以看見成長空間，因此潤泰最終決定讓門市退場。中和店雖然去年開始出現虧損，但該店具備良好的店址，位處密集住宅區，周邊難以再開設全聯、大全聯門市。他形容中和店營收雖有高低起伏，但「看得到未來」，因此全聯評估後決定接手營運。蔡篤昌也提到，中和店鄰近有萬家福進駐，若門市結束營業，原有客源恐流向競爭對手，因此全聯希望延續既有商圈優勢。未來潤泰則轉為房東角色，由全聯承接門市經營，提供消費者服務。至於未來展店策略，蔡篤昌表示，全聯將朝「大型複合店型」方向發展，日前全聯開出全台最大店「台中進德店」，為複合式店型，除了全聯賣場導入電器區外，也擴大熟食、鮮食布局，開幕首日業績突破百萬，熟食調理類業績突破50萬元。未來有機會超越新北市泰山的全興門市，該店穩居店王超過15年，蔡篤昌認為，隨著大型複合店模式逐漸成熟，新型態門市將有機會改寫全聯業績版圖，挑戰既有店王地位。他也透露，進德店只是大型複合店布局的第一階段，未來相關店型規模將朝更大、更完整方向發展，下一步規劃持續開設大型複合型店舖，目前仍在規劃階段，蔡篤昌表示，「敬請期待，會給大家驚喜」。