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首度納入ESG規劃 業者未達成罰違約金

經濟部能源署今（23）日公告離岸風電區塊開發第三期（3之3）行政契約範本，除了原本規劃分配3.6GW為原則外，也將3座解約風場納入擴充容量範圍，須個別簽訂行政契約，朝2026年完成選商目標。經濟部說明，本期為擴大開發量能，獲配業者可依序受分配擴充風場，須個別簽訂行政契約，權利及義務回歸各自契約辦理，以利業者明確風場責任義務及融資需求，且皆適用延長售電年限獎勵機制。能源署說明，解約場址包括海峽一、海峽二和海鼎二，這3座風場都已經確定會納入擴充容量範圍內；至於蔚藍海彰化風場已在解約程序當中，又德風場先前也傳出無法執行，考量到收件截止日是9月30日，仍以這3座風場為主。考量擴充容量是基於獲配風場履約能力獲配，仍維持獲配風場履保金對擴充風場義務具擔保責任，擔保責任上限為擴充容量履保金額度。經濟部表示，本期行政契約已將ESG規劃之在地產業／經濟效益及能源韌性義務之查核及違約責任明確化，簽約業者應分別於融資到位後或完工併聯後6個月內提交落實計畫，並定時繳交執行期報，經濟部將於完工併聯後及完工併聯後5年進行最終查核。若業者未達成在地產業／經濟效益義務，經濟部得請求「承諾採購或投資金額」與「實際採購或投資金額」差額20%之違約金；違約情節重大者，得額外加計投資差額10%之違約金，以維持選商公平性。返還履保金部分，為配合能源韌性項目之查核時間，本期採分階段返還履保金之方式辦理，經濟部將於完工併聯後保留能源韌性承諾採購或投資金額20%計算之履保金，待完成能源韌性查核後返還。此外，本期參考潛力場址及區塊開發執行經驗，納入1年彈性併網機制，簽約業者可於達成「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量50%已完工併聯」之一時，向經濟部申請延後1年完工併網。行政契約中亦訂定一度電新台幣2.29元之保底收購價格，以利業者計算開發風險。