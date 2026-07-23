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▲SKM Park Outlets 高雄草衙「日本商品展」全面升級，將日本職人甜點、經典熟食、北海道限定商品與人氣伴手禮一次搬進展場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.23）

▲來自東京的日本首家蘋果糖專賣店「POMME d’AMOUR TOKYO 」以薄脆糖衣包覆香甜多汁的整顆蘋果，咬下瞬間清脆爆汁。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.23）

SKM Park Outlets 高雄草衙「日本商品展」於7/23至8/3登場，今年不僅擴大展覽規模，更集結超過20家特色品牌，帶來日本祭典經典點心、職人現做甜品、在地限定商品、傳統日式食材及人氣伴手禮。此外，活動期間同步推出會員抽獎、日系甜點限時滿額贈、日本歌曲演唱及和服體驗等活動。今年日本商品展全面升級，將日本職人甜點、經典熟食、北海道限定商品與人氣伴手禮一次搬進展場。其中，多個人氣品牌更首度進駐，包括來自東京的日本首家蘋果糖專賣店「POMME d’AMOUR TOKYO 」以薄脆糖衣包覆香甜多汁的整顆蘋果，咬下瞬間清脆爆汁；「御菓子匠－上総屋」則由日本職人現場製作經典糰子，軟Q口感搭配甜鹹醬料，每一口都充滿道地和菓子風味；「京手毬燒本鋪」外型圓潤可愛、現烤出爐的日式「手毬燒」，絕對必嚐。此外，美麗超市也同步推出日本暢銷商品買一送一特賣，從甜點、零食到飲品一次補齊。丸中瀨戶內檸檬蛋糕、草莓蛋糕及濃厚牛乳甜點等人氣點心，單品售價225元即可享買一送一；另有明太子拌飯醬、阿華田咖啡、白桃果汁及多款日本進口豆乳飲品等限定優惠。逛日本商品展，不只可以大啖美食，還有機會真的飛一趟日本！7月23日至8月3日期間，新光三越會員於日本商品展展區店櫃過卡累計消費滿2,000元，即可獲得一次抽獎機會，最大獎直接送出桃園至日本花卷來回機票一張。除了豐富的日本美食與特色商品，展區內更規劃日式主題造景打卡區及和服體驗活動，邀請民眾換上和服漫步展場，一秒拍出滿滿日本感！7/25及8/1下午2點至3點，現場另安排日本歌曲演唱表演，以熟悉的日文旋律搭配濃厚日式場景，營造宛如置身日本祭典的沉浸式氛圍。