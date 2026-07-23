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本館、絢戀館分流！雙館都有滿額贈

▲不少粉絲鎖定限量商品搶購。（圖／台灣角川提供）

▲台灣角川本屆採取分館方式，消化人潮。（圖／台灣角川提供）

台灣角川「本館」書籍首日銷量TOP5

「絢戀館」書籍首日銷量TOP5作品

台灣角川精品「本館」首日銷量TOP5

「絢戀館」精品首日銷量TOP5

2026漫畫博覽會相關資訊

備受動漫迷期待的2026漫畫博覽會今（23）日登場，首日吸引大批粉絲搭第一班捷運到場排隊，甚至夜排，台灣角川攤位也在一開展就吸引滿滿排隊人潮，許多人目標瞄準首賣商品和會場限定精品，台灣角川告訴《NOWNEWS》記者，現場人潮踴躍，不過大部分的限定商品都還有貨，想要購買的粉絲把握機會。2026漫畫博覽會今（23）日於台北世貿一館展出，台灣角川這次為了分流人潮，採取「本館」、「絢戀館」雙館規劃，並推出消費滿額贈品，漫博期間於台灣角川攤位「本館」消費480元，即贈滿額贈禮「雙面雷射書籤」共通款卡包乙包（共通款為8款，任兩款入乙包。會場限定款共4款。每人單筆消費最多獲得40包。數量有限，送完為止）。消費滿1000元可獲得「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋1只（共2款。每人單筆消費最多獲得4只，數量有限，送完為止）；消費滿5600元可不領取單張，改獲得1套「雙面雷射書籤套組（每套共12款。每人單筆消費最多送4套。送完為止。）消費滿足指定條件或購買指定書籍，就可以優惠價加購「熱門動漫精品」。「絢戀館」消費350元即贈滿額贈禮「雙人收藏小卡」（共8款，任兩款入乙包。每人單筆消費最多獲得30包。數量有限，送完為止）；消費滿1000元可獲得「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋1只（共1款。每人單筆消費最多獲得2只，數量有限，送完為止）；消費滿2800元可不領取單張，改獲得1套「雙人收藏小卡套組（每套共8款。每人單筆消費最多送4套。送完為止）。1、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (11) 限定版》1100元2、《86─不存在的戰區─(Ep.14) ─Paint it black─ 限定版》1100元3、《靠死亡遊戲混飯吃。 (9) 特裝版》760元4、《歡迎來到實力至上主義的教室 3年級篇 (2) 特裝版》1000元5、《關於我轉生變成史萊姆這檔事 (23) ( 完 ) 特裝版》1300元1、《FLASHLIGHT 2【特裝版】》830元2、《薔薇與香檳 7 ( 完 )【特裝版】》830元3、《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟（3）（完）》200元4、《我們的伊甸園從不信神（3）首刷特裝版》330元5、《北投女巫【1~3特裝版】》1300元1、2026漫博超值福袋 定價599元2、夏季風情！盲抽炫彩交叉立牌 定價320元3、《86─不存在的戰區─(Ep.14)》加購特典 炫亮雷射場景立牌組 加購價480元4、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學(11)》加購特典 女僕有希掛軸 加購價480元5、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》金屬書籤 定價380元1、《FLASHLIGHT》壓克力緞帶 燙金書籤 A (盲抽5款) 定價180元2、《FLASHLIGHT》炫彩壓克力色紙 定價390元3、《FLASHLIGHT》飯友壓克力立牌 定價230元4、《全知讀者視角(漫畫)》盲抽LED燈箱磁鐵 定價380元5、《Madder & Teal》炫彩壓克力色紙(小) 定價220元2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號）