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美國聯合航空（United Airlines）近期低調修訂其機上噪音政策，正式規定旅客在機上使用手機、平板或其他任何會發出聲音的裝置觀看內容時，必須強制佩戴耳機；違反規定者，甚至可能面臨被拒絕登機或強制趕下飛機的後果。根據《紐約郵報》報導，聯合航空於今年2月27日航將「耳機條款」正式加入其「運輸條款（Contract of Carriage）」即規範乘客權益與行為的約束性手冊中。聯合航空聲明指出，「我們過去一直鼓勵顧客在聆聽音訊內容時使用耳機，機上Wi-Fi的使用規範中也有相關提示。隨著星鏈（Starlink）高速衛星網路服務的推廣，我們認為現在是透過修改運輸條款，將此規定釐得更清楚的最佳時機」。值得注意的是，這項新條款被列於聯航運輸條款中的「第21條：拒絕運輸」專區。這意味著，播放影音卻拒絕佩戴耳機的乘客，將與其他嚴重的機上違規行為同等處置。根據該條款，未遵守耳機規定的旅客，無論是「暫時性或永久性」，航空公司均有權在「任何時間點」將其趕下飛機。過去僅屬於空服人員口頭勸導的禮貌行為，如今已正式升格為硬性規定，與騷擾、滋擾、醉酒、未持有疫苗證明，甚至非法攜帶武器等重大違規行為並列於同一處罰章節。聯合航空首席廣告官施梅林（Maggie Schmerin）表示，星鏈正在徹底改變聯航的飛行體驗，但航空公司在追求領先連線技術的同時，絕不願意以犧牲整體乘客的滿意度與寧靜體驗為代價。為確保乘客能順利配合新規，聯合航空表示，機上仍會免費提供一次性耳機給有需要的旅客；同時，多數較新的機型座位螢幕已升級支援藍牙功能，方便乘客直接連線自己的無線耳機。