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底特律老虎台灣重砲李灝宇（Hao-Yu Lee）在作客芝加哥小熊之戰轟出超前3分砲，幫助球隊以5：1獲勝。不過相較於這支致勝全壘打，李灝宇賽後更重視自己重新站上大聯盟後的心理轉變。他坦言，如今不再把大聯盟想得過於困難，也學會從每一次成功對決中累積信心，其中從洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）手中敲出的安打，更成為他相信自己的重要理由。李灝宇表示，自己前後兩度站上大聯盟，平時訓練及賽前準備其實沒有太大不同，真正發生改變的是心理層面。第一次升上大聯盟時，他容易因為對手名氣與比賽舞台放大壓力，下意識認為投手比自己更強。「現在更有自信了，不會再因為這裡是更大的舞台，就覺得自己必須做很多事情。」隨著出賽經驗增加，李灝宇逐漸明白，大聯盟投手同樣可能失投，打者要做的不是過度複雜化，而是維持原本準備，等待能夠攻擊的來球。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）先前也曾指出，大聯盟信心不能只靠別人告訴球員「你夠好」，而是必須透過實際成果建立。當球員累積成功經驗後，自然能夠打得更自由、更果斷。從柯爾手中敲安 成為相信自己的心理錨點李灝宇特別提到，6月22日在洋基球場面對王牌柯爾的經驗。當時他從這位前賽揚獎得主手中敲出反方向安打，儘管只是一支一壘安打，卻對他的心理產生深遠影響。「我會告訴自己，上次連柯爾都能打到，現在面對其他右投手就不需要害怕。」李灝宇會把這類成功對決記在腦中，當下一次走進打擊區時，用來提醒自己已具備在最高層級競爭的能力。這次面對小熊右投瑞伊（Colin Rea），李灝宇第一次交手便纏鬥至滿球數，最後鎖定一顆紅中快速球出棒，卻形成二壘方向滾地球。雖然未能上壘，他仍記住瑞伊在關鍵球數下選擇以速球搶好球的習慣。4局上老虎一、二壘有人、兩出局，李灝宇再次站上打擊區，球數取得0好3壞。他研判瑞伊不願在此時投出保送，極可能再用快速球搶進好球帶，因此在獲得教練團放行後直接進入攻擊模式。瑞伊果然投出進入好球帶中央的快速球，李灝宇毫不猶豫出棒，將球轟向左中外野，形成一支飛行389英尺的3分全壘打，把原本1：1的僵局改寫成4：1，最終老虎以5：1獲勝，李灝宇的本季第5轟也成為勝負分水嶺。李灝宇賽後說明，首打席滿球數時，瑞伊便曾投出一顆中間位置的快速球，因此第二次球數來到0好3壞時，他判斷對方仍會試圖把球投進好球帶，提前做好出棒準備。瑞伊賽後也坦言，自己當時只是希望用快速球搶下一顆好球，沒想到李灝宇做出扎實揮擊；即使已經兩人出局、球數處於0好3壞，仍應該做出更好的投球選擇。小熊總教練康索（Craig Counsell）則表示，這正是打者在0好3壞時主動出棒的理由，揮棒出局可能遭到批評，但結果若是3分砲，便證明決定正確。辛奇也強調，李灝宇這次回到大聯盟後，能以更放鬆的狀態比賽，並在機會出現時果斷攻擊。「他的擊球初速不輸陣中任何一名球員，當他等到適合攻擊的球，就不會錯過。」教練團近來幾乎每天安排李灝宇出賽，也反映球隊對他的信任正在增加。