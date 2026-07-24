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▲台玻夫人還更新「王菲陷害張柏芝」證據，但可信度極低。（圖／翻攝自徐莉玲FB）

台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子、學學文創創辦人徐莉玲，於22日晚間至23日接連發文，為女星張柏芝抱屈，甚至將砲口對準天后王菲與謝霆鋒，引發演藝圈與網路熱烈議論。徐莉玲在社群平台發文表達對張柏芝的心疼，直喊「妳太苦了！」文章內容極具爭議，她指控王菲曾找黑道及巫師做法來傷害張柏芝，並稱王菲與謝霆鋒聯手傷害張，直指王菲就是導致謝霆鋒與張柏芝離婚的幕後兇手。面對徐莉玲的驚人指控，知名經紀人、王菲的前經紀人邱瓈寬（寬姐）火速出面反擊，怒斥徐莉玲的行徑宛如「水軍」，強烈質疑貼文內容全為造謠抹黑，並公開要求對方立刻將文章下架。面對寬姐的警告與外界熱議，徐莉玲於23日早上將爭議貼文修改了2處，並解釋自己僅是「有感而發」。然而，她不僅，稍早更進一步更新了所謂「王菲陷害張柏芝」的證據影片，強硬表態自己的發文「字字有出處」。不過，該證據是爆料的農場文影片，可信度極低。徐莉玲在發文中也提到，這些波折讓張柏芝年紀輕輕就必須寫好遺囑。事實上，張柏芝也曾在節目上分享過，自己早早將遺囑寫好，不願意見到親人在她走後為了財產起爭執，據悉，張柏芝的身家粗估高達10億元人民幣（約新台幣44億元）。據《壹蘋新聞網》報導，邱瓈寬見徐莉玲理直氣壯，揚言若她不澄清或下架文章，一定告死她，最終徐莉玲選擇刪除文章，讓這場風波暫時畫下句點。