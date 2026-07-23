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▲陳妍希帶姊姊追星張凌赫，還當偶像的面吐槽她。（圖／微博@陳妍希michelle）

男神張凌赫新劇《這一秒過火》開播話題不斷，宣傳活動近日還出現超爆笑插曲，陳妍希帶姊姊追星，現場還大爆料她是張凌赫鐵粉，為了參加活動不停更改飛北京的行程，甚至自稱罹患一種「見了張凌赫就會好的病」，沒想到張凌赫暖心向她打招呼、鞠躬道歉，還親自問診：「現在（病）好了嗎？」讓姊姊當場笑喊：「病好了、病好了。」逗趣互動瞬間成為最大亮點。《這一秒過火》北京活動上，陳妍希帶姊姊現身觀眾席，她拿麥克風爆料姊姊原本說想飛北京找她玩，但真正目的其實是為了見張凌赫，偏偏《這一秒過火》定檔日期一改再改，姊姊也跟著不停修改機票與行程，媽媽忍不住吐槽：「她有病！」沒想到姊姊竟一本正經回說：「我得了一種『見了張凌赫就會好的病』。」一句話讓全場笑翻。張凌赫見到姊姊本人後親切的問：「妳好，現在（病）好了嗎？」還特地鞠躬表示：「真的很抱歉，讓妳改了多次行程。」面對男神親自關心，姊姊立刻笑回：「值得了、值得了，病好了、病好了。」短短幾句互動笑翻全場，也讓不少粉絲喊：「這個病我也有！」、「拜託開放大家一起治療」。《這一秒過火》本月19日正式開播，由張凌赫、王楚然主演，以民國初年的上海灘為背景，描述藥商之女任素素意外救下軍閥之子慕容清嶧，卻因此害得任家家破人亡。多年後，她化名方牧蘭展開復仇，並與當年的少年再次重逢，兩人在愛恨交織中糾纏長達10年，播出後話題不斷，也讓張凌赫人氣再攀高峰。陳妍希因電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅亞洲，後來嫁給了中國男星陳曉（2016年結婚—2025年離婚），所以近年將演藝重心放在中國，演出的《神鵰俠侶》、《但願人長久》、《狙擊蝴蝶》等作品在當地擁有高知名度，藝人也都認識她。