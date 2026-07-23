我是廣告 請繼續往下閱讀

日本各地相繼出現突破攝氏 40 度的酷暑天氣。想要清涼度過夏天，衣服的「顏色選擇」是關鍵之一。根據日本國立環境研究所進行的一項實驗顯示，針對相同尺寸與材質的9種顏色POLO衫進行室外實測，可發現吸熱程度最低的確實是大眾所知曉的白色，至於白色之後哪種顏色較不吸熱？實測也依序得出答案。根據NHK報導，這項實驗將材質與尺寸完全相同的POLO衫穿在模特兒模型身上，並在風速每秒約 5 公尺、氣溫約攝氏 30 度的戶外陽光下，透過熱影像儀觀察 9 種類型顏色的衣服，在放置室外 5 分鐘後的表面溫度變化。實驗結果顯示，表面溫度最低的是「白色」POLO 衫，溫度約在 32 度左右，幾乎與當時氣溫持平；然而，「綠色」與「黑色」的表面溫度卻飆升突破 45 度。依照表面溫度由低至高排序如下：值得注意的是，在中間色系中，「紅色」的溫度升高幅度相對較小，而「綠色」升溫的幅度竟與黑色相當接近。負責進行實驗的國立環境研究所資深研究員（Senior Research Administrator）一之瀨俊明分析指出，這與各種顏色對太陽能的「反射率」與「吸收率」差異密切相關。一之瀨俊明表示，「在過去風力較弱的其他實驗天候下，黑色與綠色的表面溫度甚至曾測出超過 50 度的高溫。聰明選擇衣服顏色，能幫我們避免不必要的熱傷害風險。特別是高齡者與嬰幼兒等對高溫耐受力較弱的高風險族群，更需要多加留意。」