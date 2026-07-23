近來不少中國網友到日本旅遊時，紛紛在社群平台小紅書分享一項「只有日本超商才有」的特殊服務，引發熱烈討論。原來，只要透過超商內的多功能影印機，就能列印自己出生或任何指定日期當天的報紙頭版，甚至可追溯至明治時代，讓不少網友直呼「太有紀念價值」、「想當生日禮物」。
出生那天發生什麼事？超商2分鐘就能印出歷史報紙
根據日媒報導，這項名為「生日報紙列印服務」（お誕生日新聞プリントサービス）的服務，目前可在日本部分全家（FamilyMart）、羅森（Lawson）等便利商店使用，只要透過店內多功能影印機，就能列印指定日期的報紙。
使用方式相當簡單，民眾只要在影印機選擇「內容服務（Content Service）」，再點選「生日報紙列印服務」，挑選報社及日期即可完成列印，整個流程約2分鐘。
可列印內容包括報紙頭版，以及當天的電視節目表（依不同報社內容略有差異），輸出尺寸為A3。
最早可追溯明治時代 多家報紙任選
目前支援的報紙包括《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》、《The Japan Times》英文版，以及《沖繩時報》等。
依各家報社保存資料不同，可列印的年份略有差異，但部分內容最早可追溯至明治時代，距今超過100年前。
有中國網友分享，自己特地列印長輩1945年出生當天的《朝日新聞》，看到二戰剛結束時期的新聞內容，相當震撼，也讓貼文獲得近萬人按讚。
不只生日 紀念日、結婚日都能列印
由於日期可自由選擇，因此除了生日之外，不少日本民眾也會列印結婚紀念日、孩子出生、畢業、入學，甚至公司創立等重要日子的報紙，作為紀念品或禮物。
有日本大學生實際體驗後表示，自己選擇1999年12月31日列印《讀賣新聞》，除了頭版報導外，背面的電視節目表還保留當年的跨年節目資訊，包括《NHK紅白歌合戰》演出名單、富士電視台跨年特別節目，以及《電波少年》等經典節目，讓人瞬間回到平成年代。
由於當天氣象預報、廣告與版面設計都完整保留下來，不少人形容彷彿「穿越時空」。
也有網友分享一個小技巧，如果想知道自己出生當天真正發生的新聞，由於報紙通常刊登前一天發生的事件，因此建議列印「出生隔天」的報紙，能看到更多與生日當天相關的新聞。
還能變身復古包裝紙 成熱門送禮創意
除了收藏與閱讀，不少日本網友也發揮創意，將列印出的報紙當作包裝紙使用。
由於A3尺寸較大，可直接包裝禮盒，再搭配紙繩或緞帶，呈現宛如復古英文報紙包裝的效果，成為近來頗受歡迎的送禮方式。
日本網友認為，透過一張報紙，不僅能了解自己出生時世界正在發生什麼事，也能與家人一起回顧歷史，因此相當具有紀念意義。
有人喊值得收藏 也有人嫌太貴
這項服務近來在小紅書爆紅後，也吸引不少計畫赴日旅遊的中國網友表示想親自體驗，認為是很有特色的生日禮物，「日本連這種服務都有」、「下次去一定要印」。
不過，也有不少人質疑價格偏高。目前單面列印（頭版）收費500日圓，雙面列印（頭版加電視節目表）則需800日圓，認為只是影印本，價格不算便宜。
但支持這項服務的人認為認為，真正吸引人的地方並非紙本本身，而是在便利商店就能隨時列印指定日期的歷史報紙，不需要事先申請或向報社訂購，兼具便利性與紀念價值，因此仍受到不少民眾歡迎。
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根據日媒報導，這項名為「生日報紙列印服務」（お誕生日新聞プリントサービス）的服務，目前可在日本部分全家（FamilyMart）、羅森（Lawson）等便利商店使用，只要透過店內多功能影印機，就能列印指定日期的報紙。
使用方式相當簡單，民眾只要在影印機選擇「內容服務（Content Service）」，再點選「生日報紙列印服務」，挑選報社及日期即可完成列印，整個流程約2分鐘。
最早可追溯明治時代 多家報紙任選
目前支援的報紙包括《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》、《The Japan Times》英文版，以及《沖繩時報》等。
依各家報社保存資料不同，可列印的年份略有差異，但部分內容最早可追溯至明治時代，距今超過100年前。
有中國網友分享，自己特地列印長輩1945年出生當天的《朝日新聞》，看到二戰剛結束時期的新聞內容，相當震撼，也讓貼文獲得近萬人按讚。
由於日期可自由選擇，因此除了生日之外，不少日本民眾也會列印結婚紀念日、孩子出生、畢業、入學，甚至公司創立等重要日子的報紙，作為紀念品或禮物。
有日本大學生實際體驗後表示，自己選擇1999年12月31日列印《讀賣新聞》，除了頭版報導外，背面的電視節目表還保留當年的跨年節目資訊，包括《NHK紅白歌合戰》演出名單、富士電視台跨年特別節目，以及《電波少年》等經典節目，讓人瞬間回到平成年代。
由於當天氣象預報、廣告與版面設計都完整保留下來，不少人形容彷彿「穿越時空」。
也有網友分享一個小技巧，如果想知道自己出生當天真正發生的新聞，由於報紙通常刊登前一天發生的事件，因此建議列印「出生隔天」的報紙，能看到更多與生日當天相關的新聞。
還能變身復古包裝紙 成熱門送禮創意
除了收藏與閱讀，不少日本網友也發揮創意，將列印出的報紙當作包裝紙使用。
由於A3尺寸較大，可直接包裝禮盒，再搭配紙繩或緞帶，呈現宛如復古英文報紙包裝的效果，成為近來頗受歡迎的送禮方式。
日本網友認為，透過一張報紙，不僅能了解自己出生時世界正在發生什麼事，也能與家人一起回顧歷史，因此相當具有紀念意義。
有人喊值得收藏 也有人嫌太貴
這項服務近來在小紅書爆紅後，也吸引不少計畫赴日旅遊的中國網友表示想親自體驗，認為是很有特色的生日禮物，「日本連這種服務都有」、「下次去一定要印」。
不過，也有不少人質疑價格偏高。目前單面列印（頭版）收費500日圓，雙面列印（頭版加電視節目表）則需800日圓，認為只是影印本，價格不算便宜。
但支持這項服務的人認為認為，真正吸引人的地方並非紙本本身，而是在便利商店就能隨時列印指定日期的歷史報紙，不需要事先申請或向報社訂購，兼具便利性與紀念價值，因此仍受到不少民眾歡迎。