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NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）投入自由市場已經邁入第24天，相較於他過去三次成為自由球員的經歷，這次的決定時間創下最長紀錄。為何遲遲不簽約？據美國媒體爆料，詹姆斯正在「拖延」他的決定，目的是為了觀察包含克里夫蘭騎士、金州勇士、邁阿密熱火與費城76人在內的追求者，是否能透過交易換來他的前奪冠戰友——戴維斯（Anthony Davis）或厄文（Kyrie Irving）。據《Yahoo Sports》資深記者Kevin O'Connor報導，目前聯盟中廣泛流傳一種說法：詹姆斯正在放慢決定步調，以觀察追求他的球隊是否能找到方法弄來厄文或戴維斯。消息人士指出：「如果有一支球隊證明有能力獲得他曾經的冠軍隊友，這可能會促使詹姆斯決定加盟該隊。」這也讓外界戲稱詹姆斯此舉是為了要打「兄弟籃球」。不過，詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）本周在Podcast節目《Game Over》中反駁了這項傳聞。他透露確實有幾支球隊打電話來詢問：「嘿，Rich，我們還有什麼應該做的嗎？」但他明確回應：「不，我們不需要你們做出任何超出預期的舉動。這是一次商業選擇，一切都很清楚了。」此外，針對NBA總裁蕭華（Adam Silver）先前公開敦促詹姆斯盡快做決定，以便聯盟排定2026-27賽季賽程，富保羅也強硬回擊：「我們不會被催促。這是他的選擇，什麼時候做好決定，他就會宣布。身為一名運動員，為什麼他必須倉促做出決定？」隨著詹姆斯的動向持續僵持，各支潛在下家與球迷間也醞釀出多種交易推演。記者Scoop B報導指出，如果騎士能換來厄文，詹姆斯極有可能點頭簽約。目前流傳的交易方案是騎士送出史特魯斯（Max Strus）與施羅德（Dennis Schroder），以匹配厄文新賽季3940萬美元的薪資。對於準備圍繞新秀弗拉格（Cooper Flagg）建隊的達拉斯獨行俠而言，擺脫厄文未來的合約或許是個合理的選擇。消息更指出，厄文對於重返克里夫蘭並在此結束職業生涯抱持「開放態度」。據記者Slater報導，勇士目前正盡量保留薪資空間的靈活性，不願輕易背負長約，以為「後柯瑞時代」做準備。若最終未能招募到詹姆斯，勇士預計將會滿足格林（Draymond Green）的薪資要求以留住他。有趣的是，詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）在街頭被球迷問及父親是否會去勇士時，笑著回應：「我不知道，但如果他真去了，那會很瘋狂。」網路上也有不少瘋狂的交易討論。例如有媒體建議騎士用莫布利（Evan Mobley）去換戴維斯，組成「哈登＋米契爾＋詹姆斯＋戴維斯＋艾倫」的無敵先發；美記Sam Quinn則提出，休士頓火箭手握大量資產與選秀權，若詹姆斯想與厄文、杜蘭特（Kevin Durant）並肩作戰，火箭是最有本錢促成這筆驚天交易的黑馬。