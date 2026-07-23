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▲入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理「邱雯琪」首度摘下「侍酒師大獎」，為高雄首位獲此殊榮的專業人員。（圖／高市府觀光局提供）

第9屆《臺灣米其林指南2026》21日公布星級餐廳及特別獎項，高雄總計57家餐廳榮獲米其林指南推薦，創下歷年最佳成績，囊括6家米其林一星、1家米其林綠星、21家必比登推介及29家入選餐廳；其中Li.nu餐廳更首度摘下「侍酒師大獎」。觀光局長高閔琳表示，2022年《米其林指南》首度將高雄納入評鑑範圍，觀光局也積極將「美食觀光」列為國際城市行銷與城市觀光發展的核心戰略，於2023年辦理「米其林指南摘星職人攻略分享會」，輔導協助在地餐飲業者從食材選用、餐酒搭配到服務儀軌，全方位接軌國際評鑑標準。同時，觀光局亦積極行銷高雄銅板美食、平民小吃、在地老字號與精緻餐飲；結合高雄優質農漁特產等在地食材與特色餐廳跨界合作，更舉辦多項美食主題行銷活動。從庶民美食到家常餐廳，再到fine dining精緻餐飲，高雄已充分展現完整的美食版圖。高閔琳表示，本屆 《臺灣米其林指南》，高雄6家餐廳榮獲米其林一星，其中法式餐廳「HAILI」、中餐廳「雋 GEN」、「承 Sho」（日本菜）及法餐「方蒔」展現成熟穩定的極致料理，持續蟬聯米其林星級殊榮；「NIBBON」與「HABU」則首度晉升一星，為港都精緻餐飲再添新血。四度榮獲米其林一星的「HAILI」法式餐廳，今年亦參加觀光局2026馬來西亞國際觀光推介活動，一同至海外推廣、為高雄增光。「雋 GEN」是高雄唯一摘星的中餐廳，不僅連續三年榮獲米其林一星，今年更迎來擁有46年資歷的粵菜名廚李雲浩加入。主廚李雲浩強調：「米其林從來不是一個人的成就，而是團隊每天對品質毫無妥協的堅持。」李主廚重新檢視餐廳菜單架構與火候醬汁，亦融入台灣與高雄在地頂級食材，在粵菜料理的傳統風味當中更有驚喜創新；同時也打破以往單一個人套餐模式，擴展為兼具單點、套餐與客製化宴席的完整餐飲體驗。其中，「濃湯竹笙雲吞雞」鮮甜濃郁、溫潤飽滿的雞湯更是一絕，為必點招牌菜。米其林入選餐廳「Li.nu」以及首席侍酒師兼餐廳經理「邱雯琪」（Bonnie）則同步摘下「侍酒師大獎」，為高雄首位獲此殊榮的專業侍酒師。今年 30 歲的邱雯琪，於高雄文藻外語大學英國語文科畢業後，工作經歷皆於高雄精緻餐飲業界深耕，歷經 Pasadena、Liberté、nid. 等餐飲經驗之外，也為了更深入鑽研葡萄酒，曾到專業酒商精修 3 年時間。此次獲獎，Bonnie說道：「這次拿到米其林侍酒師大獎，意味著將過去8年的實戰養分，完美融入餐桌款待的黃金起點。」談及侍酒風格，Bonnie 認為自己以「溫暖、流動且沒有距離感」為主要特色，而這樣的風格不只局限於侍酒風過程，兼任餐廳經理的她，亦透過觀察客人的眼神和情緒的款待角度出發，「我不希望客人因為 Fine Dining的繁複禮節而感到拘束」，目標是期待透過極致的餐酒搭配讓客人感到放鬆。針對選酒特色，Bonnie 以 Li.nu 餐廳的轉變前後為分水嶺分享。觀光局說明，近年觀光局積極行銷「高雄美食觀光」，陸續舉辦肉燥飯、大港吃鍋、大港閱冰、奶茶節、咖啡節、鍋燒麵、鹹酥雞嘉年華、50年老店美食、百選美饌；除推出高雄美食地圖，更積極至海外宣傳、舉辦多項美食主題體驗活動與評比賽事，讓高雄美食版圖實現「百花齊放、平民與精緻並重」的豐沛能量。延續高雄米其林摘星熱潮，並以美食行銷結合季節觀光，觀光局於暑假至秋季推出一系列主題活動，更多資訊請至「高雄旅遊網」官網、FB/IG 粉絲專頁或下載「高雄GO！」App 查詢。