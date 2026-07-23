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▲高雄市政府勞工局舉辦績優調解人及民間團體表揚大會，由勞工局局長江健興(站立者)主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(23)日在勞工局禮堂，舉辦114年度績優勞資爭議調解人及民間團體表揚大會，期強化調解技能，以促進勞資和諧。高雄市政府勞工局114年度績優勞資爭議調解人及民間團體表揚大會，是由勞工局局長江健興主持，會中頒發獎牌給績優調解人林進源、徐英璋、江鴻榮等人，以及績優民間團體為社團法人新高市勞資權益協會，以資鼓勵。勞工局局長江健興表示，去(114)年勞工局受理勞資爭議調解案計有3900餘件，經調解成立的比率高達70%，其中有近6成5案件量，是委託民間團體進行調解。江健興說，勞工局為因應勞資爭議案件日趨多元且複雜，為提升調解人勞動法令專業知能，定期邀請專家學者講授性別平等工作法與性騷擾防治法、勞動訴訟與勞動事件法、職業災害補償及勞動基準法概要及錯誤態樣解析，透過實務案例解析，精進調解人專業法令及實務知能，一同攜手促進勞資和諧。江健興指出，感謝調處人員一同致力於促進勞資和諧，期盼透過此次表揚，能帶動更多正向力量於勞資調解領域，另外，隨著勞動形態日趨多元，調解爭議樣態日趨複雜，他期勉調解人持續精進專業法令知識見解，以協助勞資解決紛爭，促進勞資和諧。