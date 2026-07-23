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鐵道局錯誤決策屢見不鮮，結構性困境未解豈容再添新傷？

北宜高鐵引發之台鐵虧損，政府應全額補貼

鐵道局：宜蘭縣府已初步規劃、將展開招商

行政院今（23）日核定高鐵延伸宜蘭計畫，並預計在核定後11年完工。臺灣鐵路產業工會不滿，擔憂此舉會引發台鐵虧損，要求行政院及交通部必須公開表態、承諾，未來因北宜高鐵建成後，台鐵在相關配合政策下所產生的所有財務虧損，「政府必須全數予以認列並給予完全補貼」，絕不能讓台鐵獨自吞下政策導向的虧損毒藥。產工、公民幫推等公民團體，多次針對「北宜高鐵」召開記者會。​台鐵產工提出兩點立場：產工表示，​過去鐵道局在負責台鐵各項工程建設與規劃時，屢次出現嚴重決策失誤與品質瑕疵，導致台鐵營運面臨嚴重的結構性問題．包含路線規劃不當、安全監理缺失等。政府至今未能徹底解決台鐵車輛、軌道與安全體系的歷史沉痾，卻急於核定北宜高鐵，無疑是本末倒置，讓台鐵營運雪上加霜。北宜高鐵通車後，勢必大幅衝擊台鐵東部幹線的營運與票務收入。產工，過去曾依照政府的環境影響評估報告書數據，北宜高鐵的建成後票價虧損與未獲益的營運損失將高達580億。更可以預見的事情是，在配合國家整體交通政策下，台鐵若被要求像以往承擔後續的接駁、配合與路線轉型，將面臨更多虧損。高鐵延伸宜蘭計畫核定後，鐵道局將即依程序展開民間參與招商、都市計畫、用地取得、設計及施工等後續作業。宜蘭縣政府已完成初步規劃草案，後續將依行政院核定內容，持續辦理都市計畫草案研擬及書圖製作，並依法完成政策環境影響評估、公開展覽、說明會及都市計畫審議等法定程序。鐵道局表示，計畫規劃期間感謝各界提供寶貴意見，未來將秉持專業、公開及審慎原則，攜手地方政府推動各項工作，提升東部鐵道路網效能與韌性，強化鐵道系統因應極端氣候之調適能力，並促進區域均衡發展。