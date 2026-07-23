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中市喊18次、34件 周永鴻：問中聯卻拿別的來回答

周永鴻譏「國文作業交統計課」：根本偷換問題

▲簡嘉佑指出，市府拿出的18次檢驗數據圖表，強調中聯驗了18次。（圖／簡嘉佑提供，2026.07.23）

▲台中市政府官網的版本，下方多了一行關鍵小字。（圖／簡嘉佑提供，2026.07.23）

中聯油脂抽驗次數再掀攻防！衛福部長石崇良指出，台中市8年來僅曾針對中聯檢驗1次；中市府則以18次抽驗、34件苯駢芘檢驗數據回應。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻狠酸，這根本是「問A答B」，好比「統計學課沒交作業，卻拿國文作業交差」。綠營新人簡嘉佑更抓包市府圖表偷偷更新，原本聲稱檢驗中聯18次，默默多了一行關鍵字「含衛生局抽驗一次」。石崇良今（23）日在行政院會後記者會表示，衛福部掌握各地方政府苯駢芘檢驗情形，2024年也曾啟動專案查驗，但各縣市會依照轄內產業特性規劃查驗家數、檢驗項目，因此不能單純比較總件數。他指出，大豆沙拉油上游煉油廠主要包括台中的中聯、台南的台糖及高雄的大統益，理論上所在地衛生局應投入更多查驗能量。對於媒體追問外界所稱台中「8年0次」是否屬實，石崇良回應，台中曾在2024年配合食藥署檢驗中聯1次，除此之外沒有其他紀錄，相較台南、高雄確實偏低。針對石崇良說法，台中市副市長鄭照新反駁指中央以偏概全。他表示，自2022年至中聯致癌油事件爆發前，台中市依法強制檢驗加上中央、地方聯合抽驗共18次，市府抽驗重點雖以市場端及下游產品為主，但也涵蓋使用中聯油脂製成的產品。他並主張要避免「大海撈針」，中央應盡速修法，台中市近兩年已提出5次修法建議，但始終未獲正面回應。台中市衛生局也公布統計指出，2022年至今共稽查76家次業者、抽驗185件產品，其中針對食品製造廠抽驗42件，包括34件苯駢芘檢驗皆合格；另一般檢驗42件中有39件合格、3件不合格，後市場抽驗143件則全數合格。不過民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑，依目前公開資料，盧市府任內針對中聯油脂的抽驗紀錄，就是2024年4月26日那一次。市府搬出34件苯駢芘檢驗數據，卻沒有交代其中究竟有多少件與中聯有關，更無法回答為何中聯的問題不是由市府平時抽驗發現，而是下游業者自主檢驗異常後才曝光。周永鴻進一步表示，所謂「18次強制抽驗」也有誤導之嫌，其中真正由衛生局抽驗的，還是2024年4月26日那1件，其餘全是業者依法辦理的自主檢驗，與市府主動查驗不能畫上等號。他形容，這就像「統計學課沒有交作業，卻拿出一疊國文作業，辯稱自己其實寫了很多」，直批市府是在「問A答B、偷換概念」。周永鴻強調，外界質疑的重點從來不是台中市有沒有檢驗過其他食品，而是身為全台主要上游供油業者的中聯油脂，是否被納入相應的高風險管理及持續抽驗機制。他認為，即使其他食品做了34件苯駢芘檢驗，也無法掩蓋中聯長期未被有效監管的事實。台中市北區市議員候選人簡嘉佑則喊「偷修圖抓到了」！他指出市府拿出的18次檢驗數據圖表被悄悄修改，下方多了一行小字「含衛生局抽驗一次」。「台中只抽驗一次，而且還是中央和聯合抽檢，這才是真相」！他痛批盧秀燕市府只顧操作政治、不願面對中聯公司的錯誤，行政作為離譜至極，更直指副市長鄭照新大玩文字遊戲，無非是為了讓盧秀燕繼續與蔣萬安政治起舞，極力掩飾市府團隊的執政失能，根本是不安好心。