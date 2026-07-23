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總統賴清德今（23）日表示，面對氣候變遷的挑戰，政府將以「提升社會的行動力」、「厚植能源的穩定力」及「守護國土的生命力」三項核心戰略，維持糧食自給、提高能源自主、強化防災與公共衛生，並期盼透過長期的氣候治理工作，使政策深入地方與日常，讓台灣永續發展；賴提到，預計在年底提出國家都市林計畫，同時也已經安裝共508座離岸風力機，總裝置容量累計達到4.9GW，排名全球第五。賴清德下午主持「國家氣候變遷對策委員會第8次委員會議」，並致詞表示，西歐上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，全球6月均溫也創下歷史次高，進入七月，世界氣象組織指出，聖嬰現象已經形成，預估在7到9月之間增強，將大幅提高全球熱浪、乾旱、以及強降雨等極端氣候的發生機率，這些發展一再提醒大家，氣候風險正變得更加頻繁、複合，也更直接影響我們的日常生活。賴清德提到，台灣是一個山、河、海緊密相連，人口與產業高度集中的海島國家，維持糧食自給、提高能源自主、強化防災與公共衛生，是因應氣候變遷及國際情勢的重要國家能力。賴清德說，近年來，一場豪雨，就可能同時引發山區土砂災害與都市積淹水；高溫日數增加，不僅提高用水與用電的需求，更帶來農業損失與健康風險；海洋升溫和海平面上升，也正威脅著漁業養殖與沿海聚落的安全，面對這些牽動國土安全、糧食供應、以及民生福祉的複合性挑戰，政府必須整合各方專業，及早掌握風險、做好準備、落實政策。為此，賴清德說，他要提出三項核心戰略，第一，提升社會的行動力。他說，氣候治理需要全社會的共同參與，政府要提供清楚的資訊、及時的預警與具體的行動指引，讓民眾能夠了解氣候風險、做好因應準備，並具備參與氣候調適的能力。賴清德以之前會議提出的都市林規劃為例，這就是可以由全民共同參與的氣候行動，目前，行政院已經成立國家都市林推動委員會，並且啟動了地方座談會，共計將舉辦50場，來凝聚各縣市政府和團體的意見，預計在年底提出國家都市林計畫。他要邀請行政團隊，務必讓各級政府、學校、社區、企業及公民都有參與計畫的管道，共同投入都市林的規劃與維護，讓都市林成為提升城市韌性的重要基礎。第二，厚植能源的穩定力。賴清德說，台灣能源高度仰賴進口，面對國際能源價格波動與極端氣候風險，除了要持續擴大本土低碳能源，也要強化電網韌性、儲能與調度能力，確保供電穩定，支撐民生與產業發展。賴清德指出，在各界通力合作下，這個月，已經安裝共508座離岸風力機，總裝置容量累計達到4.9GW，排名全球第五；去年離岸風電發電量，也首度突破一百億度。他說，接下來，不僅要讓離岸風電穩健發展，更要完善產業供應鏈與人才培育，並落實環境評估，確保能源轉型能兼顧供電穩定、環境永續與地方發展。第三，守護國土的生命力。賴清德提到，森林、農地、河川、濕地、海岸與海洋，是台灣珍貴的自然資源，也是涵養水源、調節洪水及穩定糧食生產的天然屏障，政府將持續加強科學監測與自然復育，並將極端氣候的長期風險，納入農業生產與國土規劃之中。賴清德指出，政府的行動也與國際社會的步伐一致，從《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》到全球調適目標，台灣將持續接軌國際，建立更完整的氣候治理能力，運用健康的生態環境，強化國土韌性，守護世代安全。賴清德說，氣候治理是需要持續扎根的長期工作，社會有行動力，政策才能深入地方與日常；能源有穩定力，才能支撐民生、產業與國家發展；國土有生命力，才能承受氣候變遷，讓台灣永續發展。