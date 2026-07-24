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▲T1 GeForce RTX 5070 建議售價為25990元，T1 GeForce RTX 5060 Ti 則為18990元。（圖／華碩提供）

▲兩款顯示卡同樣內建華碩 GPU Tweak III 調校軟體，可提供即時系統監測、客製化散熱控制及效能調整功能。（圖／華碩提供）

華碩宣布與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊 T1 合作，推出「T1 GeForce RTX 5070、RTX 5060 Ti 顯示卡」，今（24）日起正式在台開賣，兩款新品不僅導入 T1 專屬外觀設計，更將選手肖像、簽名與隊徽融入機身，並搭配專屬主題軟體與限量特典，瞄準 T1 粉絲及電競玩家收藏需求。7月26日起，官方也將於指定網咖開放玩家搶先體驗。華碩表示，此次聯名顯卡是去年首度曝光後正式上市，T1 營運長 Josh Ahn 也指出，雙方合作結合了 T1 永不妥協的競技精神與華碩頂尖硬體效能，是玩家與粉絲不可錯過的聯名產品。其中，T1 GeForce RTX 5070 建議售價為25990元，T1 GeForce RTX 5060 Ti 則為18990元，即日起陸續於台灣通路販售。外觀設計是本次聯名最大亮點之一，T1 GeForce RTX 5070 採用經典黑、白配色，機身與背板結合 T1 標誌性的紅色線條、戰隊隊徽，以及每位選手的半身肖像與親筆簽名，呈現世界冠軍戰隊形象。至於 T1 GeForce RTX 5060 Ti 則改以紅、白雙色為主視覺，搭配 Q 版選手人像、簽名與動態隊徽設計，整體風格更活潑，也更具收藏價值。除了外型吸睛，兩款顯示卡同樣內建華碩 GPU Tweak III 調校軟體，可提供即時系統監測、客製化散熱控制及效能調整功能，並特別加入由 T1 團隊打造的專屬主題介面。官方表示，玩家在調整顯卡設定時，也能透過聯名介面感受 T1 戰隊氛圍；此外，產品也隨附 T1 主題磁鐵、貼紙等專屬特典。硬體規格方面，T1 GeForce RTX 5070、5060 Ti 均搭載「軸向式風扇」設計，透過較小風扇轂與更長扇葉提升下壓風量，並採用雙滾珠軸承延長使用壽命；同時搭配 MaxContact 散熱器，提高 GPU 與散熱底座接觸面積，有效降低溫度。此外，產品還具備雙 BIOS 切換、0dB 風扇技術、全自動製程及 GPU Guard 強化結構等設計，兼顧散熱、靜音與耐用性。華碩也同步推出實體體驗活動，自7月26日起，玩家可前往 ROG 電競聯盟指定合作網咖，包括無限電子競技館（中華店）、領航者電競人文（高雄林森店）及即將開幕的高大電競 KTV，現場體驗 T1 GeForce RTX 5070、5060 Ti 顯示卡。完成指定打卡任務後，即可獲得 Q 版 T1 磁鐵乙個，共5款隨機發送，數量有限，送完為止。