華碩宣布與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊 T1 合作，推出「T1 GeForce RTX 5070、RTX 5060 Ti 顯示卡」，今（24）日起正式在台開賣，兩款新品不僅導入 T1 專屬外觀設計，更將選手肖像、簽名與隊徽融入機身，並搭配專屬主題軟體與限量特典，瞄準 T1 粉絲及電競玩家收藏需求。7月26日起，官方也將於指定網咖開放玩家搶先體驗。
華碩表示，此次聯名顯卡是去年首度曝光後正式上市，T1 營運長 Josh Ahn 也指出，雙方合作結合了 T1 永不妥協的競技精神與華碩頂尖硬體效能，是玩家與粉絲不可錯過的聯名產品。其中，T1 GeForce RTX 5070 建議售價為25990元，T1 GeForce RTX 5060 Ti 則為18990元，即日起陸續於台灣通路販售。
外觀設計是本次聯名最大亮點之一，T1 GeForce RTX 5070 採用經典黑、白配色，機身與背板結合 T1 標誌性的紅色線條、戰隊隊徽，以及每位選手的半身肖像與親筆簽名，呈現世界冠軍戰隊形象。至於 T1 GeForce RTX 5060 Ti 則改以紅、白雙色為主視覺，搭配 Q 版選手人像、簽名與動態隊徽設計，整體風格更活潑，也更具收藏價值。
除了外型吸睛，兩款顯示卡同樣內建華碩 GPU Tweak III 調校軟體，可提供即時系統監測、客製化散熱控制及效能調整功能，並特別加入由 T1 團隊打造的專屬主題介面。官方表示，玩家在調整顯卡設定時，也能透過聯名介面感受 T1 戰隊氛圍；此外，產品也隨附 T1 主題磁鐵、貼紙等專屬特典。
硬體規格方面，T1 GeForce RTX 5070、5060 Ti 均搭載「軸向式風扇」設計，透過較小風扇轂與更長扇葉提升下壓風量，並採用雙滾珠軸承延長使用壽命；同時搭配 MaxContact 散熱器，提高 GPU 與散熱底座接觸面積，有效降低溫度。此外，產品還具備雙 BIOS 切換、0dB 風扇技術、全自動製程及 GPU Guard 強化結構等設計，兼顧散熱、靜音與耐用性。
華碩也同步推出實體體驗活動，自7月26日起，玩家可前往 ROG 電競聯盟指定合作網咖，包括無限電子競技館（中華店）、領航者電競人文（高雄林森店）及即將開幕的高大電競 KTV，現場體驗 T1 GeForce RTX 5070、5060 Ti 顯示卡。完成指定打卡任務後，即可獲得 Q 版 T1 磁鐵乙個，共5款隨機發送，數量有限，送完為止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了外型吸睛，兩款顯示卡同樣內建華碩 GPU Tweak III 調校軟體，可提供即時系統監測、客製化散熱控制及效能調整功能，並特別加入由 T1 團隊打造的專屬主題介面。官方表示，玩家在調整顯卡設定時，也能透過聯名介面感受 T1 戰隊氛圍；此外，產品也隨附 T1 主題磁鐵、貼紙等專屬特典。
華碩也同步推出實體體驗活動，自7月26日起，玩家可前往 ROG 電競聯盟指定合作網咖，包括無限電子競技館（中華店）、領航者電競人文（高雄林森店）及即將開幕的高大電競 KTV，現場體驗 T1 GeForce RTX 5070、5060 Ti 顯示卡。完成指定打卡任務後，即可獲得 Q 版 T1 磁鐵乙個，共5款隨機發送，數量有限，送完為止。